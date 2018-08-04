"Я ж українець": Усик відреагував на пропозицію стати громадянином Росії

Український боксер, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик заявив, що не має наміру змінювати громадянство України, навіть якщо надійде пропозиція.

Про це спортсмен розповів в ефірі одного з українських телеканалів.

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Як відомо, депутат Держдуми Росії Дмитро Свіщев запропонував надати Олександру Усику громадянство Росії через те, що він народився в Сімферополі, який тепер окупований РФ.

Сам боксер, коментуючи такі заяви російських політиків зауважив, що прекрасно себе почуває під прапором України.

Мені ніхто ніколи не пропонував змінити громадянство. І якби мені навіть запропонували. Я ж українець. Навіщо мені змінювати громадянство? У мене є країна, є паспорт, дім, у мене все є. Мені не потрібно багато паспортів. Я і з українським можу їздити всюди і роблю це. Нехай мені весь світ запропонує громадянство - я буду скрізь їздити і все. Мені не потрібне жодне інше громадянство крім мого,

– заявив Усик.

Також боксер розповів, що не критикує владу і просто виконує свою роботу.

"Я не критикую нашу владу, тому що мені нема чого когось критикувати. Я виконую свою роботу. Мені здається, треба кожному з нас дійти до того, щоб не критикувати когось, а займатися своєю справою", – зазначив Усик.

Нагадаємо, вночі проти 22 липня у Москві Усик здобув перемогу у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії, поборовши росіянина Марата Гассієва.



Після цього Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував присвоїти Усику звання Героя України. Ця ініціатива викликала шквал критики як у політикумі, так і в суспільстві, мовляв, героями України є бійці, які захищають країну на Донбасі.



Коментуючи ажіотаж довкола ймовірного присвоєння Усику звання Героя України, сам боксер заявив, що не потребує нагород від держави.