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Як карають в Німеччині батьків нещеплених дітей

17:03, сьогодні 741 Читать новость на русском

У Туреччині і Ізраїлі щеплення немовлятам роблять примусово, нікого не запитуючи. В Італії вакцинація до 16 років також обов'язкова, але за цим мають слідкувати батьки. І якщо раптом виявилося, що вони віддали не вакциновану дитину у дитячий садок чи школу – батькам світить значний штраф у 7,5 тисяч євро.

Яка у Німечинні ситуація зі щепленнями 24 Каналу розповіла Аліна Кац, яка зараз проживає в НІмеччині.

У Німеччині, напевно, трохи простіше ніж в Туреччині. Тому що тут немає спеціального закону, який би карав за те, що батьки не зробили своїм дітям щеплення. Тобто батьки відповідають самі за вакцинацію. Але за цим, звісно, слідкує держава. Вона наполягає на тому, аби батьки робили щеплення своїм дітям.

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Наприклад, якщо дитина пішла до школи або в садочок і там виявили, що щеплення немає, тоді місто чи область звертаються безпосередньо до батьків з проханням приїхати на розмову. Якщо ж батьки ігнорують це, тоді законом передбачено штраф до 2,5 тисяч євро.

Наразі політики активно обговорюють закон, який би карав батьків, які не хочуть вакцинувати своїх дітей. І, я думаю, найближчим часом такий закон з’явиться.

Теги: Діти Лікування Штрафи
Джерело: 24 Канал
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