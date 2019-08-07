Як Росія виправдовує напад на Україну: у РФ вписали нашу державу до дитячої конституції

Російська Федерація стала на крок ближче до повного абсурду: там слово "Україна" внесли до нової конституції для шкіл. Маленьких росіян закликають брати до рук зброю та віддавати своє життя, якщо над їхньою "родиной рука агрессора нависнет".

Окрім того, Росія у цій дитячій конституції виправдовує військовий напад на Україну – правом росіян зберегти їхню рідну мову, передає російський сайт "Известия".

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Ось, як у книзі передали статтю 68 конституції РФ про "гасударствєнний язик":

Теперь война на Украине,

Где русских тоже много есть,

А им язык их запретили

И разожгли войну и месть.

Загалом, у дитячій версії документу у віршах і картинках переказують розділи про державний устрій та права і свободи людини.



Карта окупованих територій українського Донбасу

Зазначимо, що помічник керівника Офісу Президента Зеленського Іван Апаршин наголосив, що Україна має готуватися до можливої агресії з боку Російської Федерації. І додав, що Головне управління розвідки ЗСУ підготувало вісім сценаріїв, за якими може розвиватися безпекова ситуація навколо України.