Як Росія виправдовує напад на Україну: у РФ вписали нашу державу до дитячої конституції
Російська Федерація стала на крок ближче до повного абсурду: там слово "Україна" внесли до нової конституції для шкіл. Маленьких росіян закликають брати до рук зброю та віддавати своє життя, якщо над їхньою "родиной рука агрессора нависнет".
Окрім того, Росія у цій дитячій конституції виправдовує військовий напад на Україну – правом росіян зберегти їхню рідну мову, передає російський сайт "Известия".
Важливо! Зеленський провів розмову з Путіним: чи наблизить це Україну до миру
Ось, як у книзі передали статтю 68 конституції РФ про "гасударствєнний язик":
Теперь война на Украине,
Где русских тоже много есть,
А им язык их запретили
И разожгли войну и месть.
Загалом, у дитячій версії документу у віршах і картинках переказують розділи про державний устрій та права і свободи людини.
Карта окупованих територій українського Донбасу
Зазначимо, що помічник керівника Офісу Президента Зеленського Іван Апаршин наголосив, що Україна має готуватися до можливої агресії з боку Російської Федерації. І додав, що Головне управління розвідки ЗСУ підготувало вісім сценаріїв, за якими може розвиватися безпекова ситуація навколо України.