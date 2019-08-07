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      Як Росія виправдовує напад на Україну: у РФ вписали нашу державу до дитячої конституції

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      У РФ вписали Україну до дитячої конституції
      У РФ вписали Україну до дитячої конституції / Риа.новости

      Російська Федерація стала на крок ближче до повного абсурду: там слово "Україна" внесли до нової конституції для шкіл. Маленьких росіян закликають брати до рук зброю та віддавати своє життя, якщо над їхньою "родиной рука агрессора нависнет".

      Окрім того, Росія у цій дитячій конституції виправдовує військовий напад на Україну – правом росіян зберегти їхню рідну мову, передає російський сайт "Известия".

      Важливо! Зеленський провів розмову з Путіним: чи наблизить це Україну до миру

      Ось, як у книзі передали статтю 68 конституції РФ про "гасударствєнний язик":

      Теперь война на Украине,
      Где русских тоже много есть,
      А им язык их запретили
      И разожгли войну и месть.

      Загалом, у дитячій версії документу у віршах і картинках переказують розділи про державний устрій та права і свободи людини.


      Карта окупованих територій українського Донбасу

      Зазначимо, що помічник керівника Офісу Президента Зеленського Іван Апаршин наголосив, що Україна має готуватися до можливої агресії з боку Російської Федерації. І додав, що Головне управління розвідки ЗСУ підготувало вісім сценаріїв, за якими може розвиватися безпекова ситуація навколо України.

      blog_ava
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      Теги: Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Росії Новини України мовне питання
      Джерело: 24 канал
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