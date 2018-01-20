Як українець в 25 років став директором школи

Наймолодшому директорові школи в Україні – 25. Його звати Дмитро Ламза. Інтерактивні уроки, дружній підхід до учнів і компроміси зі старшими колегами. Це лише початок реалізації його планів. Та перш ніж зламати стереотипи і здобути омріяну посаду, йому довелося зламати і себе.

Дмитро викладає інформатику. Від своїх дев'ятикласників старший всього лиш на 10 років. Він їх добре розуміє. Тому й уроки у нього інші. Використовують навіть QR-коди. Щоб вчилося легше, посеред уроків роблять розминки.

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Дмитро хоче, щоб його учні завжди були у формі, але сам він ще два роки тому важив 186 кілограмів. І мав чимало проблем зі здоров'ям і не тільки.

Мене учні в школі почали бити і казати – ого який барабан. Учні початкової школи. Перший клас. Уявляєте як мені це було принизливо. Тиск був, носом йшла кров, відповідно, мені було дуже важко. я спав дуже проблемно,

– розповів наймолодший директор школи в Україні Дмитро Ламза

Він з дитинства був повний. Але рік тому вирішив – треба худнути. Повністю змінив раціон харчування, перейшовши на овочі, фрукти та варене м'ясо.

Дмитро схуд на 86 кілограмів. Це ще більше його дисциплінувало і надихнуло на нові перемоги. Саме тоді і вирішив: спробує себе у ролі директора школи. Про цю посаду він мріяв ще змалку. Хлопець із Дніпропетровщини подався на конкурс до Києва.

І не помилився. З вересня Дмитро Ламза очолив Київську спеціалізовану школу №210.

У школі ремонтують спортзал. А ще до весни хочуть зробити альтанки на вулиці, аби вести уроки на свіжому повітрі. Все лише на бюджетні гроші, класні та шкільні фонди директор відмінив. Цього року його внесуть до книги рекордів України.