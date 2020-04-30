Які сфери економіки потребують підтримки через карантин та коли запрацює весь бізнес

Кабмін дозволив відкрити продовольчі ринки з 1 травня. Весь інший бізнес планують відновити після закінчення карантину через коронавірус – 11 травня.

Глава МОЗ Максим Степанов під час брифінгу заявив, що відкриття продовольчих ринків – це дуже важливий крок для економіки, повідомляє 24 канал.

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Ві наголосив, що на ринках продається 70% сільськогосподарської продукції, тож це дуже важливо для економіки і для цін на ці продукти.

Що стосується іншого бізнесу – ми плануємо відкривати з 11 травня,

– сказав він.

Зауважимо, що 1 травня в Україні запрацюють продовольчі та аграрні ринки. Однак відбудеться це лише за умови дотримання певних вимог.



За яких умов можуть працювати ринки / Інфографіка 24 каналу

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук Елла Лібанова в інтерв’ю "РБК-Україна" заявила, що є цілі категорії населення, які просто можуть не пережити літа без суттєвої державної підтримки.

Зокрема, мікрофермери – якщо вони не зможуть продати вирощені овочі та зелень, а держава їх кине напризволяще, то вони просто не виживуть. Їм необхідна допомога з логістикою і реалізацією продукції, на яку є попит.

І друге, що треба зробити негайно, бо інакше буде біда - запровадити обмеження щодо експорту зернових,

– вважає Лібанова.

Оскільки зима була тепла, весна суха, тож не можна розраховувати на дуже високий урожай зернових. Лібанова уточнила, що мовиться не про тотальну заборону, а про введення мита – "і тоді люди будуть думати, що їм вигідніше, сплатити і продати зерно за кордон чи реалізувати це в Україні".

Станом на 30 квітня в Україні підтвердили 10 406 випадків коронавірусу, 1 238 людей одужали, а 261 – померли. Уряд продовжив карантин до 11 травня.



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