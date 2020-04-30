10:44
30 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      Які сфери економіки потребують підтримки через карантин та коли запрацює весь бізнес

      - Читать новость на русском
      Коли запрацює весь бізнес
      Коли запрацює весь бізнес / Getty Images

      Кабмін дозволив відкрити продовольчі ринки з 1 травня. Весь інший бізнес планують відновити після закінчення карантину через коронавірус – 11 травня.

      Глава МОЗ Максим Степанов під час брифінгу заявив, що відкриття продовольчих ринків – це дуже важливий крок для економіки, повідомляє 24 канал.

      Зверніть увагу Карантин не послаблять достроково, – Шмигаль

      Ві наголосив, що на ринках продається 70% сільськогосподарської продукції, тож це дуже важливо для економіки і для цін на ці продукти.

      Що стосується іншого бізнесу – ми плануємо відкривати з 11 травня,
      – сказав він.

      Зауважимо, що 1 травня в Україні запрацюють продовольчі та аграрні ринки. Однак відбудеться це лише за умови дотримання певних вимог.

      ринки умови праці україна карантин коронавірус
      За яких умов можуть працювати ринки /  Інфографіка 24 каналу

      Директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук Елла Лібанова в інтерв’ю "РБК-Україна" заявила, що є цілі категорії населення, які просто можуть не пережити літа без суттєвої державної підтримки.

      Зокрема, мікрофермери – якщо вони не зможуть продати вирощені овочі та зелень, а держава їх кине напризволяще, то вони просто не виживуть. Їм необхідна допомога з логістикою і реалізацією продукції, на яку є попит.

      І друге, що треба зробити негайно, бо інакше буде біда - запровадити обмеження щодо експорту зернових,
      – вважає Лібанова.

      Оскільки зима була тепла, весна суха, тож не можна розраховувати на дуже високий урожай зернових. Лібанова уточнила, що мовиться не про тотальну заборону, а про введення мита – "і тоді люди будуть думати, що їм вигідніше, сплатити і продати зерно за кордон чи реалізувати це в Україні".

      Станом на 30 квітня в Україні підтвердили 10 406 випадків коронавірусу, 1 238 людей одужали, а 261 – померли. Уряд продовжив карантин до 11 травня.

      карантин вихід україна закінчення карантину коронавірус план
      Як Україна буде виходити з карантину / Інфографіка 24 каналу 

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Новини політики Експорт Бізнес Кабінет Міністрів України Максим Степанов
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Він став непотрібним: чому падає рейтинг Путіна
      сьогодні , 00:30 Він став непотрібним: чому падає рейтинг Путіна
      Іван Яковина
      Хто найбільше рятував Італію від коронавурісу
      29 квітня , 22:00 Хто найбільше рятував Італію від коронавурісу
      Олександр Коваленко