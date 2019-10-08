Яким буде курс долара у 2020 році: прогноз

Уряд та експерти прогнозують, що у 2020 році курс долара в середньому складатиме 27,3 гривень.

Такий прогноз дали експерти Міністерства фінансів, Національного банку, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Державної служби статистики, представництва МВФ в Україні та інших організацій, повідомили у пресслужбі Мінекономіки.

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Прогноз не є офіційним прогнозом уряду, а лише середньою оцінкою урядових та неурядових експертів. Зауважимо, що нова оцінка курсу долара відрізняється від попередньої.

Що прогнозували раніше?

Експерти очікували, що за підсумками 2019 року долар в Україні коштуватиме 28 гривень, а у 2019 році – 29,18 гривні. В оновлених прогнозах курс долара знизився до 26,3 гривень та 27,3 гривень відповідно.

Окрім того, в межах дискусії оцінили тепми економічного зростання України у 2020 році на рівні 3,2%. Інфляція наступного року має знизитися до 6,3% за рік.



Курс гривні / Інфографіка 24 каналу

У проєкті бюджету на 2020 рік заклали курс долара у розмірі 28,2 гривень за долар. В уряді зазначили, що цей показник ще може змінитися після того, як там оприлюднять новий макроекономічний прогноз.

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