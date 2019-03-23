Якою є національна ідея України: красномовна заява Садового

Міський голова Львова та лідер "Самопомочі" Андрій Садовий вважає, що національна ідея України – це воля. За його словами, саме це слово об'єднує такі поняття, як свобода та гідність, що є національними ідеями провідних країн світу.

Таку заяву львіваський мер зробив під час мітингу на користь кандидата у президенти Анатолія Гриценка.

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Зокрема, політик пригадав свою нещодавню розмову щодо майбутнього України та світу з одним американським експертом, під час якої вони торкнулися теми національної ідеї.

"І я спитав його: "Слухай друже, ось ми в Україні дуже часто дебатуємо, яка національна ідея нашої країни. А яка національна ідея США?.." Так, ось національна ідея США – це свобода, національна ідея Японії – це гідність, бути гідними, а національна ідея Ізраїлю – вижити", – зауважив лідер "Самопомочі".

Щодо національної ідеї України, то на його думку, – це воля.

"І це велике слово "воля" обєднує і свободу, і гідність, і наше велике бажання бути на своїй рідній землі. Землі, яку ми отримали від наших дідів і прадідів. Чесними бути, жити на цій землі та мати успіх на цій землі", – підсумував Андрій Садовий.

3 жовтня Андрій Садовий заявив, що братиме участь у президентських виборах. Згодом міський голова Львова зауважив, що зголосився на такий крок, оскільки хоче модернізувати Україну та зробити її успішною. 8 січня ЦВК зареєструвала його кандидатом у президенти.

Проте вже 1 березня Андрій Садовий заявив, що знімає свою кандидатуру з виборів президента на користь Анатолія Гриценка. За результатами опитування соціологічної агенції Fama, за Андрія Садового готовими були проголосувати 4,4% осіб, а за Гриценка – 8%. 4 березня лідер "Самопомочі" подав заяву до ЦВК про відкликання своєї кандидатури, а 5 числа комісія його офіційно зняла з виборів. 7 березня Садовий і Гриценко провели спільну прес-конференцію щодо об’єднання.