Прессекретарка Центру крові Наталя Бабій відзначила, що кинули клич у всі соціальні мережі та можливі ресурси. "Ми виставляємо інформацію й ті, хто вважають, що це для них є такою справою честі, долучаються до акції", – додав він.

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Кров донорів перевіряють на інфекції

Чимало людей ведуть здоровий спосіб і є постійним донором. Наприклад, кров 36-річного Андрія Броніна рятуватиме немовля, якому терміново необхідна доза тромбоцитів.

Мені постійно як телефонують, то просять прийти. Стараюсь не відмовляти та намагаюсь приходити, щоб виходило. Якщо мій внесок допоможе комусь, я буду тільки радий,

– розповів донор.

Є й такі, які кров здали вперше. Військовослужбовець Тарас Юрченко, якому 20 років, підкреслив, що якщо можна допомогти комусь пасивно, то чому б цього не зробити.

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Донорську кров ретельно перевіряють на небезпечні інфекції. У Херсонському центрі це робить суперсучасне розумне оснащення.

Завідувачка лабораторії Любов Смелікова наголосила на тому, що кров заїжджає автоматично. Аналізатор автоматично відбирає все, що йому потрібно.

Не треба людське втручання. Він бере точну дозу, додає реагенти,

– пояснила вона.

Донорів катастрофічно бракує

На жаль, тих, хто бажає здати кров зараз одиниці. Фахівці констатують, донорів Україні не вистачає катастрофічно. На те є низка причин.

Завідувачка відділу Херсонського обласного центру крові Олена Лисецька констатувала, що взагалі вкрай складна ситуація. Можливо, це пов'язано з COVID-19.

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"Можливо ми, напевно, стаємо жорстокішими. Найголовніше, що крім гуманності, люди перестали слідкувати за власним здоров'ям", – сказала вона.

Хоч донори зізнаються, що приходять за покликом серця. Постійна донорка Наталя Питковська каже, що гроші не платять, тому ходять добровільно.

В Україні недостатній стимул

Має бути стимул. В Україні залишається звання "Почесний донор" і 10% надбавка до пенсії для тих, хто здав кров понад 40 разів. Компенсація на харчування ж після процедури мізерна. На Херсонщині обласна рада виділяє на кожного донора аж 26 гривень.

В Україні практично станція, яка отримує менше за всіх на обід донора. Це дуже сумно. Я думаю, що наша влада почує. Олена Лисецька Завідувачка відділу Херсонського обласного центру крові

У Центрі крові сподіваються, що заклик про допомогу почують майбутні донори. Щодня заклад потребує мінімум 40 донорів. Насправді ж їх буває і втричі менше. Тут закликають приходити всіх, у кого є можливість.