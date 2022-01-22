Пресс-секретарь Центра крови Наталья Бабий отметила, что бросили клич во все социальные сети и возможные ресурсы. "Мы выставляем информацию и те, кто считают, что это для них является таким делом чести, приобщаются к акции", – добавила она.

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Кровь доноров проверяют на инфекции

Многие люди ведут здоровый образ и являются постоянными донорами. Например, кровь 36-летнего Андрея Бронина будет спасать младенца, которому срочно необходима доза тромбоцитов.

Мне постоянно когда звонят, то просят прийти. Стараюсь не отказывать и стараюсь приходить, чтобы получалось. Если мой вклад поможет кому-то, я буду только рад,

– рассказал донор.

Есть и такие, которые кровь сдали впервые. Военнослужащий Тарас Юрченко, которому 20 лет, подчеркнул, что если можно помочь кому-то пассивно, то почему бы этого не сделать.

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Донорскую кровь тщательно проверяют на опасные инфекции. В Херсонском центре это делает суперсовременное умное оснащение.

Заведующая лабораторией Любовь Смеликова отметила, что кровь заезжает автоматически. Анализатор автоматически отбирает все, что ему нужно.

Не нужно человеческое вмешательство. Он принимает точную дозу, добавляет реагенты,

– пояснила она.

Доноров катастрофически не хватает

К сожалению, тех, кто желает сдать кровь, сейчас единицы. Специалисты констатируют, доноров Украине не хватает катастрофически. На то есть ряд причин.

Заведующая отделом Херсонского областного центра крови Елена Лисецкая констатировала, что вообще крайне сложная ситуация. Возможно, это связано с COVID-19.

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"Возможно мы, наверное, становимся более жестокими. Самое главное, что кроме гуманности, люди перестали следить за собственным здоровьем", – сказала она.

Хоть доноры признаются, что приходят по зову сердца. Постоянный донор Наталья Питковская говорит, что деньги не платят, поэтому ходят добровольно.

В Украине недостаточный стимул

Должен быть стимул. В Украине остается звание "Почетный донор" и 10% надбавка к пенсии для тех, кто сдал кровь более 40 раз. Компенсация на питание же после процедуры мизерная. На Херсонщине областной совет выделяет на каждого донора аж 26 гривен.

В Украине практически станция, которая получает меньше всех на обед донора. Это очень печально. Я думаю, что наша власть услышит. Елена Лисецкая Заведующая отделом Херсонского областного центра крови

В Центре крови надеются, что призыв о помощи услышат будущие доноры. Ежедневно заведение требует минимум 40 доноров. На самом же деле их бывает и втрое меньше. Здесь призывают приходить всех, у кого есть возможность.