Документ приняли еще в 2019 году. Поэтому в системе трансплантаций начались изменения. Об этом в эфире 24 Канала рассказала народный депутат от "Слуги народа" Оксана Дмитриева.

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Она рассказала, что за 2 года сделали 25 трансплантаций сердца. Сейчас к соответствующему закону добавили согласие.

Как пояснила Дмитриева, в Украине – презумпция несогласия. То есть все не согласны с тем, чтобы быть донорами. Для того, чтобы стать им, можно подать добровольное согласие.

Информация о согласии – засекречена

Ее делают в электронной форме. Так людям будет гораздо удобнее, если они прижизненно хотят оставить согласие. Чтобы в тревожный момент не спрашивали родных, то можно будет это сделать через Дию.

Информация будет храниться в электронной системе здравоохранения. Вся информация будет засекречена, ее никто не будет видеть,

– подчеркнула Дмитриева.

По ее словам, электронная система здравоохранения защищена. Там размещены все данные о пациенте, не только о согласии на донорство.

В "Слуге народа" рассказали о согласии на посмертное донорство

Когда человеку поставили смертоносный диагноз, трансплант-координаторы заходят в его карточку, где отмечают время мероприятия.

"Только тогда он смотрит, присутствует ли там согласие. Если его нет, то трансплант-координатор обращается к родственникам и спрашивает, могут ли они дать согласие", – отметила нардеп.

Что известно о законе: кратко

Верховная Рада приняла закон, который называют "революцией в вопросе сохранения жизни украинцев".

Украина во времена независимости почти потеряла собственную трансплантологию, в частности из-за сложной процедуры получения согласия родных умершего человека на пересадку органов.

Сдвиги на законодательном уровне начались еще в 2018 году. Тогда украинцам разрешили давать прижизненное добровольное согласие на донорство своих органов.

Заработал соответствующий реестр доноров и пациентов, нуждающихся в пересадке. Но по этому закону согласие нужно было предоставлять в письменной форме: ехать в Министерство здравоохранения и заполнить ряд бумаг, что явно неудобно для потенциальных доноров.

Уже с 1 декабря 2022 года все желающие украинцы смогут давать прижизненное согласие на донорство органов через портал "Дия". Для этого не требуется никаких нотариальных заверений.

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