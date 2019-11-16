З'явилося ексклюзивне відео скандальної зустрічі лобіста Трампа з Єрмаком

Помічник українського президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак і наближений до американського глави держави Дональда Трампа лобіст Браян Ланза можуть стати новим каналом комунікації між Білим домом та Офісом Президента України.

Про їхню зустріч повідомив у своєму твіттері Майкл Вайс, журналіст New York Times. Розповіли про це у "Цензор.НЕТ".

"Браян Ланза, колишній чиновник кампанії Трампа, який став лобістом, зустрічався з помічником Зеленського Андрієм Єрмаком у стейк-хаусі Goodman у Києві", – написав журналіст.

Вайс також припустив, що Ланза може бути новим неофіційним каналом зв'язку між Білим домом та Офісом Президента України.

Чи може він стати новим "зворотним каналом" між Білим домом і адміністрацією Зеленського? Поїздка в Україну "у справах", врешті-решт, дуже зручне прикриття,

– зазначив Вайс.

Також він зазначив, що невідоме джерело записало і розмістило на ютубі відеозапис зустрічі, де, ймовірно, також був присутній піар-консультант Єрмака Дарина Зарівна.

Ось це відео (ютуб ONE_ OF_THEM):

Також про зустріч помічника Зеленського Андрія Єрмака і Браяна Ланза повідомила "Українська правда":

"Зустріч офіційного помічника Зеленського і американського лобіста відбулася ввечері 13 листопада в київському ресторані "Гудман" на вулиці Жилянській. Спочатку Ланза проводив час у компанії помічниці Єрмака, а близько 22 години до них приєднався і сам помічник Зеленського.

Причина зустрічі Єрмака і наближеного до Дональда Трампа лобіста Браяна Ланза не відома".

Раніше у СNN повідомляли, що Брайан Ланза був одним із лобістів, які домоглися зняття санкцій з компаній наближеного до Кремля російського олігарха Олега Дерипаски.



До цього Ланза був радником Дональда Трампа під час його президентської виборчої кампанії. Як повідомляють американські ЗМІ, лобіст досі перебуває в постійному контакті з посадовцями Білого дому.