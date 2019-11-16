15:21
16 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА АННА СКОРОХОД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін планує втечу. Скандальна форма російських футболістів
      Вєсті Кремля
      21:12, 15 листопада
      Вєсті.UA: Дубінський замінить Ляшка у Раді. Шуфрич переписує історію
      Вєсті.UA
      20:43, 15 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА АННА СКОРОХОД

      З'явилося ексклюзивне відео скандальної зустрічі лобіста Трампа з Єрмаком

      298 Читать новость на русском
      Андрій Єрмак – помічник президента Зеленського / pravda.com

      Помічник українського президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак і наближений до американського глави держави Дональда Трампа лобіст Браян Ланза можуть стати новим каналом комунікації між Білим домом та Офісом Президента України.

      Про їхню зустріч повідомив у своєму твіттері Майкл Вайс, журналіст New York Times. Розповіли про це у "Цензор.НЕТ".

      "Браян Ланза, колишній чиновник кампанії Трампа, який став лобістом, зустрічався з помічником Зеленського Андрієм Єрмаком у стейк-хаусі Goodman у Києві", – написав журналіст.

      Вайс також припустив, що Ланза може бути новим неофіційним каналом зв'язку між Білим домом та Офісом Президента України.

       Чи може він стати новим "зворотним каналом" між Білим домом і адміністрацією Зеленського? Поїздка в Україну "у справах", врешті-решт, дуже зручне прикриття,
      – зазначив Вайс.

      Також він зазначив, що невідоме джерело записало і розмістило на ютубі відеозапис зустрічі, де, ймовірно, також був присутній піар-консультант Єрмака Дарина Зарівна.

      Ось це відео (ютуб ONE_ OF_THEM):

      Також про зустріч помічника Зеленського Андрія Єрмака і Браяна Ланза повідомила "Українська правда":

      "Зустріч офіційного помічника Зеленського і американського лобіста відбулася ввечері 13 листопада в київському ресторані "Гудман" на вулиці Жилянській. Спочатку Ланза проводив час у компанії помічниці Єрмака, а близько 22 години до них приєднався і сам помічник Зеленського.

      Причина зустрічі Єрмака і наближеного до Дональда Трампа лобіста Браяна Ланза не відома".

      Раніше у СNN повідомляли, що Брайан Ланза був одним із лобістів, які домоглися зняття санкцій з компаній наближеного до Кремля російського олігарха Олега Дерипаски.

      До цього Ланза був радником Дональда Трампа під час його президентської виборчої кампанії. Як повідомляють американські ЗМІ, лобіст досі перебуває в постійному контакті з посадовцями Білого дому.

      Євро-2020: Фінляндія, Швеція та ще десять збірних гарантували собі участь у чемпіонаті Європи
      сьогодні
      6009
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Володимир Зеленський Дональд Трамп Офіс Президента
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хто проплатив американських лобістів Порошенка: неочікувані деталі
      сьогодні , 15:00 Хто проплатив американських лобістів Порошенка: неочікувані деталі
      Сергій Лещенко 215
      Які діють штрафи за перевезення дітей без автокрісел у світі: інфографіка
      сьогодні , 14:50 Які діють штрафи за перевезення дітей без автокрісел у світі: інфографіка
      Анастасія Зазуляк 2982
      Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду
      сьогодні , 13:18 Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду
      Наталя Боднар 6565
      18-річна чемпіонка України з боксу Аміна Булах трагічно загинула, потрапивши під поїзд
      сьогодні , 13:05 18-річна чемпіонка України з боксу Аміна Булах трагічно загинула, потрапивши під поїзд
      Вісент Луїс 16086
      День працівників радіо і ТБ: підбірка найепічніших курйозів у прямому ефірі
      сьогодні , 13:01 День працівників радіо і ТБ: підбірка найепічніших курйозів у прямому ефірі
      Юліана Вінтюк 10460
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук