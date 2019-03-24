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      ЄС взявся за олігархів Росії та України, які відмивають гроші в Монако та Лондоні: деталі

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      Євросоюз взявся за боротьбу з незаконними потоками коштів. Десятки мільярдів брудних грошей надходять з Росії. Олігархи через інвестиції в країни ЄС і купівлю там нерухомості, виводять незаконно здобуті кошти з тіні і влаштовують собі яскраве життя. Як живуть українські та російські олігархи в Європі, та як тепер Євросоюз боротиметься з відмиванням грошей – дізнавались журналісти 24 каналу.

      Монако

      Невеличке князівство Монако на березі Середземномор'я. Тут трохи більше 30 тисяч жителів. 

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      З них майже тисяча – росіяни. Але не прості, а дуже заможні. Власники розкішної нерухомості, аристократичних ресторанів та цілих бізнесових компаній. 

      Розкішне Монако

      Скандальний російський бізнесмен Дмітрій Риболовлєв, екс-дипломат Вадім Васільєв, підприємець Васілій Клюкін. Усі вони ще й звільнені від податків за те, що інвестують у Монако.

      Риболовлєв, Васільєв, Клюкін монако
      Риболовлєв, Васільєв, Клюкін

      Не пасуть задніх й українські багатії. Олігарх Рінат Ахметов, нинішні та колишні депутати і міністри українського уряду: Валерій Хорошковський, Віктор Медведчук та Давид Жванія теж є власниками тамтешньої нерухомості.

      Ахмєтов, Хорошковський, Медведчук, Жванія монако
      Ахметов, Хорошковський, Медведчук, Жванія

      Лондон

      А ось найбільшими інвестиціями у нерухомість може похизуватись Лондон. За підрахунками BBC 36 тисяч квартир та будинків є у власності олігархів. І найчастіше купують житло не на пряму, а через офшорні компанії. Таким чином відбілюючи свої тінові кошти. 

       

      Лондон – лідер офшорної нерухомості

      "Одна з причин, чому люди прагнуть до Лондона, – наявність цілої армії ріелторів, юристів, банків, які допомагають такій діяльності. Гадаю, час запровадити санкції або штрафи для таких радників", – стверджує член Парламенту Великої Британії Маргарет Годж.

      Як боротиметься ЄС

      Відтепер нові підозрілі транзакції будуть відстежуватись. Ми збиратимемо докази. А якщо ми запідозримо відмивання грошей, то ми звертатимемось до контролюючих органів,
      – заявив директор інвестиційного фонду Біл Браудер.

      Проблема у тому, що уряди країн не мають ані спільної бази даних, ані узгодженого механізму боротьби з брудними грішми. Тому вирішили створити спільний чорний список людей, які колись були замішані в корупційних схемах, щоби банки перевіряли своїх клієнтів та не співпрацювали з ними. 

      Нам потрібно боротись з відмиванням грошей і з фінансуванням тероризму. Один з інструментів – це чорний список. Але тут потрібне схвалення більшості парламенту і держав-членів. Тому я щоразу нагадую їм про кожен випадок фінансового скандалу,
      – наголосила єврокомісар з питань правосуддя Вера Журова.

      "Міжнародні інвестори не зможуть інвестувати у країни, які будуть в чорному списку. Інакше це матиме наслідки, які можуть зруйнувати їхній бізнес. Є страх країн перед інвесторами і страх тих, хто приховує там гроші", – підкреслив член Європарламенту Вернер Ланген.

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      Тож невдовзі у Євросоюзі з'явиться ще й фінансова поліція. Вона і боротиметься ухилянням від сплати податків, з валютними махінаціями та найголовніше – з відмиванням грошей.

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      Теги: Новини України Новини політики Монако Лондон Гроші Новини нерухомості Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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