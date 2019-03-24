ЄС взявся за олігархів Росії та України, які відмивають гроші в Монако та Лондоні: деталі

Євросоюз взявся за боротьбу з незаконними потоками коштів. Десятки мільярдів брудних грошей надходять з Росії. Олігархи через інвестиції в країни ЄС і купівлю там нерухомості, виводять незаконно здобуті кошти з тіні і влаштовують собі яскраве життя. Як живуть українські та російські олігархи в Європі, та як тепер Євросоюз боротиметься з відмиванням грошей – дізнавались журналісти 24 каналу.

Монако

Невеличке князівство Монако на березі Середземномор'я. Тут трохи більше 30 тисяч жителів.

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З них майже тисяча – росіяни. Але не прості, а дуже заможні. Власники розкішної нерухомості, аристократичних ресторанів та цілих бізнесових компаній.

Розкішне Монако

Скандальний російський бізнесмен Дмітрій Риболовлєв, екс-дипломат Вадім Васільєв, підприємець Васілій Клюкін. Усі вони ще й звільнені від податків за те, що інвестують у Монако.



Риболовлєв, Васільєв, Клюкін

Не пасуть задніх й українські багатії. Олігарх Рінат Ахметов, нинішні та колишні депутати і міністри українського уряду: Валерій Хорошковський, Віктор Медведчук та Давид Жванія теж є власниками тамтешньої нерухомості.



Ахметов, Хорошковський, Медведчук, Жванія

Лондон

А ось найбільшими інвестиціями у нерухомість може похизуватись Лондон. За підрахунками BBC 36 тисяч квартир та будинків є у власності олігархів. І найчастіше купують житло не на пряму, а через офшорні компанії. Таким чином відбілюючи свої тінові кошти.

Лондон – лідер офшорної нерухомості

"Одна з причин, чому люди прагнуть до Лондона, – наявність цілої армії ріелторів, юристів, банків, які допомагають такій діяльності. Гадаю, час запровадити санкції або штрафи для таких радників", – стверджує член Парламенту Великої Британії Маргарет Годж.

Як боротиметься ЄС

Відтепер нові підозрілі транзакції будуть відстежуватись. Ми збиратимемо докази. А якщо ми запідозримо відмивання грошей, то ми звертатимемось до контролюючих органів,

– заявив директор інвестиційного фонду Біл Браудер.

Проблема у тому, що уряди країн не мають ані спільної бази даних, ані узгодженого механізму боротьби з брудними грішми. Тому вирішили створити спільний чорний список людей, які колись були замішані в корупційних схемах, щоби банки перевіряли своїх клієнтів та не співпрацювали з ними.

Нам потрібно боротись з відмиванням грошей і з фінансуванням тероризму. Один з інструментів – це чорний список. Але тут потрібне схвалення більшості парламенту і держав-членів. Тому я щоразу нагадую їм про кожен випадок фінансового скандалу,

– наголосила єврокомісар з питань правосуддя Вера Журова.

"Міжнародні інвестори не зможуть інвестувати у країни, які будуть в чорному списку. Інакше це матиме наслідки, які можуть зруйнувати їхній бізнес. Є страх країн перед інвесторами і страх тих, хто приховує там гроші", – підкреслив член Європарламенту Вернер Ланген.

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Тож невдовзі у Євросоюзі з'явиться ще й фінансова поліція. Вона і боротиметься ухилянням від сплати податків, з валютними махінаціями та найголовніше – з відмиванням грошей.