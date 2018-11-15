"Євроблях" на вулицях не поменшає, – журналістка про закон, що здешевлює розмитнення

Верховна Рада ухвалила закон про розмитнення авто на єврономерах. Проте купувати старі десятирічні автомобілі за кордоном буде так само невигідно.

Про це у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" розповіла журналістка Тетяна Мартинюк.

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За її словами, всі проблема в зниженій ставці акцизного податку. Тепер він складатиме 50 євро для бензинових авто і 75 – для дизельних. Ці базові ставки множаться на коефіцієнт двигуна та вік автомобіля. Відповідно, чим старша машина, тим дорожче буде розмитнення.

Якщо ввозити 10-річне авто з бензиновим двигуном 1,6 літра, то вартість розмитнення становитиме 800 євро, 5 років – 500 євро, 2 роки – лише 160 євро. Але пропорційно до того, наскільки молодша машина, яку ввозитимуть в Україну, буде вищою її кінцева вартість. А вже від ціни відштовхується решта платежів – ввізне мито 10%, ПДВ 20% та 5% Пенсійний фонд,

– пояснила журналістка.





Ставка акцизного податку на автомобілі на єврономерах

Також Мартинюк додала, що закон запроваджує ще три місяці пільгового періоду, за який "євробляхери" мають право отримати державну реєстрацію зі знижками – 50% від базової ставки, а це прямий крок до легалізації "євроблях".

Рада ухвалила закон так, аби дати пільгу "євробляхерам", але при цьому механізм легалізації більшості ввезених за схемами "євроблях" неможливо було реалізувати. Бо вони оформлені на закордонні фірми, а фактичні власники, де-юре, – сторонні люди. І це таке собі покарання за схему,

– сказала Тетяна Мартинюк.

Вона наголосила, що "блях" на вулицях в найближчій перспективі не поменшає, а старі десятирічки купувати за кордоном також буде невигідно.

Відео повного випуску блогу Тетяни Мартинюк "ЦРУ. За кадром" за 14 листопада 2018