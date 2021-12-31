Йому не треба конфліктувати із Зеленським, – політолог про Коломойського й боротьбу з олігархами

Ігор Коломойський в умовах боротьби влади з олігархами обрав для себе дуже зручну тактику – лояльність. Усе через те, що йому не треба конфліктувати з Володимиром Зеленським.

Про це у програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі заявив політолог Володимир Фесенко. Він припустив, що у цій ситуації домінує банальний інтерес виживання.

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За словами Фесенка, у Коломойського зараз складні проблеми у США. Зокрема, щодо нього є розслідування та санкції.

У США ввели санкції проти Коломойського , які заборонили олігарху разом з сім'єю в'їжджати до держави. Причиною стала його діяльність на посаді глави Дніпропетровської області у 2014 – 2015 роках. Олігарха підозрюють у спробі підірвати демократію та причетності до корупції.

"Йому (Коломойському – 24 канал) не треба вступати у конфлікт з президентом. Тому в цьому протистоянні навколо закону про олігархів він для себе обрав дуже зручну й ефективну тактику – лояльність президенту", – заявив політолог.

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Програма "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео

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