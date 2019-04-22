З речами – на вихід: після перемоги Зеленського почали звільнятися губернатори

23 квітня планує піти з посади керівник Миколаївської області Олексій Савченко. Його за зовнішність та поведінку ще називають "українським Кадировим".

22 квітня подав у відставку голова Львівської обладміністрації Олег Синютка. Своє рішення він пояснив перемогою на президентських виборах Володимира Зеленського.

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Про намір Савченка покинути посаду голови Миколаївської ОДА 24 каналу повідомило джерело. А ще таку інформацію має миколаївський журналіст Андрій Лохматов.

Що відомо про Олексія Савченка?

Чинний губернатор Миколаївщині почав свою кар’єру з роботи в управлінні МВС у Києві. Потім керував безпекою банку "Персональний Комп'ютер" (згодом "Родовід"), потім став заступником голови правління банку. Згодом перейшов на посаду голови правління "Азія Універсал Банк", потім працював у "Партнер-Банку", після чого став першим віце-президентом Холдингової компанії "Київміськбуд". Недовго очолював концерн "Укрспирт", після цього обійняв посаду голови наглядової ради "Конверсбанку". Був головою правління "Авант-Банку".

У 2014 році Савченко пройшов до Верховної Ради від партії "Блок Петра Порошенка". Став заступником голови Комітету з питань бюджету, увійшов у міжпарламентські групи зі зв'язків з парламентами Білорусі, Кіпру, Норвегії та Словаччини.

6 жовтня 2016 року президент Петро Порошенко своїм указом призначив Савченка головою Миколаївської ОДА. Перед цим Савченко переміг на конкурсі на посаду голови Миколаївської ОДА, проте допустив численні помилки в презентації своєї конкурсної програми.

Чому Олексія Савченка називають "українським Кадировим"? Усе тому, що у 2017 році Савченко повторив за лідером Чечні Рамзаном Кадировим і оголосив конкурс на кращий вірш, за який обіцяв передарувати новий телефон Iphone X. А ще стиль одягу та зовнішність Савченка дуже нагадують те, як одягається і виглядає Кадиров.



Савченко і Кадиров