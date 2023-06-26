Жодного слова про вагнерівців: Путін видав першу заяву після 24-годинного заколоту

У Росії 24 червня завершився бунт ватажка вагнерівців Євгєнія Пригожина. Кремлівський диктатор Владімір Путін зробив першу заяву лише через 2 дні.

Однак російський президент і словом не обмовився про заколот вагнерівців. Варто зауважити, що він тривав менш як добу.

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Путін зробив першу заяву після бунту Пригожина

На сайті Кремля 26 червня завантажили відео нової промови Путіна. Російський президент не згадав у зверненні про штурм, натомість привітав учасників промислового форуму. Традиційно не зрозуміло, коли та де записали цю заяву.

Також Путін провів телефонну розмову з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі. Той висловив повну підтримку російському керівництву,

Аналіз московської кореспондентки Sky News Діани Магнай свідчить, що Путін проводитиме ще більше зустрічей у стилі "business as usual", оскільки наслідки заколоту Пригожина досі тривають.

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Коротко про невдалий заколот Пригожина