Новий закон про мобілізацію: що тепер зобов'язані робити чоловіки віком 18 – 60 років

28 квітня 2024, 08:46
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Джерело:

Міністерство оборони

Президент підписав новий закон про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня 2024 року. Міністерство оборони України розповіло про зміни, які тепер очікують на громадян.

Відповідно до ухваленого закону, в чоловіків призовного віку від 18 до 60 років з'являється низка нових обов'язків.

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Обов'язки громадян України

Під час мобілізації чоловіки призовного віку зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою уповноважених осіб.

До інших обов'язків також належить:

  • уточнення облікових даних через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет;
  • явка за викликом до ТЦК та СП для військового обліку, медогляду, визначення призначення на особливий період;
  • повідомлення про причини неприбуття у визначений строк;
  • обов'язкове прибуття на збірні пункти за викликом або повісткою;
  • можливе залучення до оборонних робіт та виконання мобілізаційних завдань;
  • надання майна, будівель, транспорту Збройним силам, іншим військовим формуванням, силам цивільного захисту з компенсацією вартості державою;

Призовники та резервісти мають приписуватися до військових частин або формувань для проходження служби. 

У Міноборони нагадують, що також діє заборона на відправлення за межі України чи передачу транспортних засобів, призначених для доукомплектування Збройних Сил України.

Зверніть увагу! Повістки містять інформацію про мету виклику, місце, день і час явки, роз'яснення про наслідки неявки.

Мобілізація в Україні: останні новини

  • Вже 4 травня в Україні скасують статус "обмежено придатний" для військовозобов'язаних. Чоловікам доведеться повторно пройти ВЛК впродовж 9 місяців, за результатами якої вони потраплять в категорію "придатний" або "непридатний".
  • Кабінет Міністрів ухвалив рішення, згідно з яким українські чоловіки призовного віку більше не зможуть отримати закордонні паспорти або паспорти громадянина України за межами країни.
  • Дмитро Кулеба повідомив, що питання повернення чоловіків з-за кордону буде справедливим щодо тих, хто залишився в Україні. Однак захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС.
  • Водночас у Міноборони пояснили, що наразі в міністерства немає механізму для вручення повісток за кордоном. Речник Міноборони Дмитро Лазуткін пояснив, що з моменту набрання чинності нового закону про мобілізацію чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном, не обов'язково повертатися в Україну для оновлення своїх даних.

Автор: Поліна Буянова