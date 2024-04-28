Новий закон про мобілізацію: що тепер зобов'язані робити чоловіки віком 18 – 60 років

Президент підписав новий закон про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня 2024 року. Міністерство оборони України розповіло про зміни, які тепер очікують на громадян.

Відповідно до ухваленого закону, в чоловіків призовного віку від 18 до 60 років з'являється низка нових обов'язків.

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Обов'язки громадян України

Під час мобілізації чоловіки призовного віку зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою уповноважених осіб.

До інших обов'язків також належить:

уточнення облікових даних через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет;

явка за викликом до ТЦК та СП для військового обліку, медогляду, визначення призначення на особливий період;

повідомлення про причини неприбуття у визначений строк;

обов'язкове прибуття на збірні пункти за викликом або повісткою;

можливе залучення до оборонних робіт та виконання мобілізаційних завдань;

надання майна, будівель, транспорту Збройним силам, іншим військовим формуванням, силам цивільного захисту з компенсацією вартості державою;

Призовники та резервісти мають приписуватися до військових частин або формувань для проходження служби.

У Міноборони нагадують, що також діє заборона на відправлення за межі України чи передачу транспортних засобів, призначених для доукомплектування Збройних Сил України.

Мобілізація в Україні: останні новини

Вже 4 травня в Україні скасують статус "обмежено придатний" для військовозобов'язаних. Чоловікам доведеться повторно пройти ВЛК впродовж 9 місяців, за результатами якої вони потраплять в категорію "придатний" або "непридатний".

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, згідно з яким українські чоловіки призовного віку більше не зможуть отримати закордонні паспорти або паспорти громадянина України за межами країни.

Дмитро Кулеба повідомив, що питання повернення чоловіків з-за кордону буде справедливим щодо тих, хто залишився в Україні. Однак захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС.

Водночас у Міноборони пояснили, що наразі в міністерства немає механізму для вручення повісток за кордоном. Речник Міноборони Дмитро Лазуткін пояснив, що з моменту набрання чинності нового закону про мобілізацію чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном, не обов'язково повертатися в Україну для оновлення своїх даних.

Повістки містять інформацію про мету виклику, місце, день і час явки, роз'яснення про наслідки неявки.