22:44
5 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
26°C 12°C
  • п'ятниця
    28°C 16°C
  • субота
    25°C 18°C
  • неділя
    26°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Футбол без Путіна. Наташі, які рятують світ
Вєсті Кремля
22:25, сьогодні
Вєсті.UA. Вогняна Тимошенко. Зоряна війна Гройсмана з контрабандою
Вєсті.UA
19:42, сьогодні
Бізнес на інвалідах: хто стоїть за масштабними грабунками людських земель
ЦРУ
09:00, 4 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Блоги Семен Кабакаєв
Семен Кабакаєв

Закон об информационных угрозах: если вы не компетентны в вопросе кибер угроз, спросите эксперта

57
Информационные угрозы
Информационные угрозы / anomali.com

Идея, которую нам рассказывают, довольна интересная и должна защищать Украину от угроз из вне. Но так ли это?

Нет, и еще раз нет.

Читайте также: В Украине доля IT-специалистов топ-уровня вдвое выше, чем в других странах

Просмотрев законопроект, я убедился, что написанное совершенно противоречит тому, о чем говорят народные депутаты.

Народные депутаты рассказывают, что закон должен защищать от кибератак и информ угроз, но уважаемые народные избранники, это совершенно две разные вещи.

В законе прописано, что нужно и можно блокировать сайты. Но от сайтов нет кибер угроз! Или вы этого не знали? Если вы не компетентны в вопросе кибер угроз, позвоните экспертам, они вам объяснят основы.

Интерпретация, что он защищает от информ атак либо другого воздействия типа информационно-психологических операций, тоже ложная. Я постараюсь очень коротко объяснить.

Весь вопрос в том, что любая гуманитарная агрессия, в перечень которой входит как кибер атака, так и информ кампания, не вынесена даже на международной арене на уровень закона. Нет методологий, нет понятийного аппарата, нет понимания на данном этапе как это классифицировать.

Мир столкнулся с этим только недавно и еще не успел внести это как угрозу, для того же международного гуманитарного права.

А этот законопроект под разными интерпретациями наших политиков якобы защищает от кибер угроз и от информ компаний.

В сухом остатке, этот законопроект может заблокировать любой сайт по непонятной процедуре без обозначенной статьи и алгоритма. То есть по собственному желанию любая служба может закрыть ресурс, который ей не понравился.

Исходя из всей ситуации у меня напрашивается только два вывода, либо это умышленно сделано для решения своих интересов, либо это дилетантство и халатность наших депутатов. Особенно я в шоке от комитета по нац безопасности. Вы там вообще разбираетесь в теме безопасности? или оказались случайно, по квоте?

Читайте также: Как Донбассу избежать информационных бацилл

Автор: Семен Кабакаєв
Теги: Новини України Новини політики Публікації Законопроект Інформаційні технології Міністерство інформаційної політики Кабінет Міністрів України
Джерело: Семен Кабакаєв
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 5 липня: вирок Балуху, вбивство поліцейського і неспокійна Рада
сьогодні, 22:16 Головні новини 5 липня: вирок Балуху, вбивство поліцейського і неспокійна Рада
978
Закон об информационных угрозах: если вы не компетентны в вопросе кибер угроз, спросите эксперта
сьогодні, 22:00 Закон об информационных угрозах: если вы не компетентны в вопросе кибер угроз, спросите эксперта
Семен Кабакаєв 58
У мене є мільйони, елітні годинники, колекції картин, але немає житла: "сумна" історія судді
сьогодні, 21:30 У мене є мільйони, елітні годинники, колекції картин, але немає житла: "сумна" історія судді
Ірина Шиба 468
Чи слідкуєте ви за скандалом між Холодницьким і Ситником?
сьогодні, 15:44 Чи слідкуєте ви за скандалом між Холодницьким і Ситником?
295
У Росії футбол прив’язують до політики – це маячня, – Юрій Вернидуб
сьогодні, 21:01 У Росії футбол прив’язують до політики – це маячня, – Юрій Вернидуб
623
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук