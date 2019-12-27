Засновниця секс-готелю: Секс – важлива частина життя, але у нас її обходять стороною 18+

Про те, чому рольові ігри – це таблетка від зради, кого потрібно навчати займатися сексом і про те, як перестати кричати один на одного і почати стогнати – 24 каналу розповіла засновниця єдиного в Україні готелю для рольових ігор.

Олена Соловйова відкрила готель, який надає своїм гостям сексуальні декорації. Вартість одного номеру – від 1,5 тисячі гривень за три години. Головне правило – ніяких платних сексуальних послуг на території закладу. Тільки оренда кімнати та іграшок для пар, яким потрібно місце для усамітнення. В якості окремого бонусу – спеціальні майстер-класи та закриті тематичні вечірки.

Чому можна навчити на сексуальному майстер-класі і хто приходить вчитися? Кому потрібні такі номери? Чи часто в готель приходять політики? Чому БДСМ – один з найпопулярніших напрямків? На всі ці питання Олена Соловйова відповіла в інтерв'ю 24 каналу.

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Як у вас народилася ідея створення такого готелю?

Було б дивно приписувати собі авторство такої ідеї. Перший готель, який працював в такому напрямку, вперше з'явився в 1860-х роках в Парижі. Він стояв стіна до стіни з Лувром, і туди водили дипломатичні делегації. Прадідусь сьогоднішній британської королеви Едуард VII настільки оцінив кімнату "Гарем", що викупив її на весь час існування готелю, поставивши на двері свою королівську печатку. Це був тільки його номер.

Тема рольових ігор існує стільки, скільки існує секс. У Стародавньому Римі, Візантії вже існували секс-меблі і всякі цікаві технологічні іграшки, зроблені саме для сексуального урізноманітнення. У спеціалізовані готелі це почало перетворюватися в 1800-ті. На сьогоднішній момент, цей напрямок існує в десятках тисяч закладів в Азії, тисячами готелів в Європі. В Україні я поки одна.

Чому в Україні цей напрямок так повільно розвивається?

Україна багато в чому ще закомплексована, зашторена і табуйована. Якщо в питанні загальнополітичних і громадянських свобод ми вперед просунулися, то тема сексу нас досі лякає. Ми її боїмося й уникаємо. У нас батьки не говорили з дітьми про це. У нас немає сексуальної освіти в школах або вузах, і дітям нічого не пояснюють. Незважаючи на те, що секс – важлива частина життя, у нас все, що її стосується, обходять стороною.

Дітей у нас досі приносить і забирає лелека, ми з'являємося звідкись із коренеплодів, обговорювати це чомусь соромно. Хоча сексом займаються всі. Це такий же базовий інстинкт, як, наприклад, їсти. Ми не соромимося обговорювати їжу, пробувати нову кухню, експериментувати зі стравами. А ось пробувати щось нове у сексі нам якось соромно.

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Чому до аксесуарів в кімнатах вам довелося вішати інструкції?

Тому що багато людей не знають, як ними користуватися. Були смішні ситуації, коли нам дзвонили гості і говорили: "Секс-гойдалки – це прекрасно, але як на це причепитися?". Оскільки у нас адміністратор не має права заходити до гостей в кімнату, вирішили роздрукувати інструкції з картинками, щоб якось допомогти людям. Дзвінків стало менше, тепер всі вивчають картинки.

Олена Соловйова/Фото: 24 канал

Майстер-класи, які ви організовуєте в готелі, навіщо вони потрібні? Здається, що секс – це така історія, з якою знайомі всі і всі вміють ним займатися…

Знову проведу паралель з їжею: готувати у нас теж, так чи інакше, можуть усі. Але професійними кухарями є одиниці. Страви авторської кухні можуть створювати тільки обрані люди, які пройшли спеціальне навчання. Сексу це все теж стосується.

Чому ви навчаєте?

Наші майстер-класи діляться на дві категорії. Перша – психологічні майстер-класи. Там працюють психологи і сексологи. Вони допомагають стати розкутішим. Вони розповідають про зняття заборон, про табуювання, про безоцінюваність фантазій і про вміння говорити, в першу чергу, з собою. Ми вчимо розуміти і приймати свої фантазії, говорити про них з партнером і лише тоді переходити від стадії мрії до стадії реалізації.

Ми вчимо не сублімувати скандали. Тому що безліч сімейних скандалів – це сублімація. Багато пар, які сваряться, просто займаються побутовим БДСМ. Ми вчимо це не доводити до крайнощів. Пояснюємо, як перестати кричати і почати стогнати від задоволення, як це все зробити правильно і досягти тієї сексуальної гармонії, яка дозволяє парі жити не просто довго, але і щасливо, не втрачаючи іскру. Щоб іскра не гасла, треба дуже круто працювати над відносинами. Нас цьому теж ніхто не вчив.

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Друга категорія – це?..

Друга категорія майстер-класів – практична. Ми організовуємо практичні заняття, наприклад, з того ж шмагання, яке по-науковому називається флагелляція. Теж, здавалося б, що тут такого складного: взяти в руки гаджет і почати їм розмахувати. Але, насправді, шмагати потрібно вміти. Інакше все може закінчитися дуже сумно, добре, якщо просто синцями, а не якимись більш трагічними розкладами. Потрібно вчитися, як правильно шмагати, як ділити емпатію зі своїм партнером, як зробити так, щоб це не було побиттям, а приносило задоволення. Ну, і техніка безпеки – що робити, чого робити не можна, як зупинити процес, якщо людина на адреналіні не відчуває якихось больових моментів.

Ми вчимо, як грати з девайсами, як грати з плей-пірсингом, з тим же воском. Як використовувати техніку шибарі.

Що це таке – шибарі?

Шибарі – це японське мистецтво зв'язування. Це дуже красиво. Це дуже естетично. Зміст шибарі – показати пристрасність жінки, яка, навіть будучи зафіксованої в не завжди зручній позі, красива, готова і чекає свого пана. Це – дуже чуттєво. Але це потрібно вміти правильно робити. На одному майстер-класі його освоїти неможливо, це дійсно мистецтво, якому вчаться все життя. Ми вчимо просто якимось базовим вузлам, які можуть допомогти урізноманітнити сексуальну гру.

Хто в парах більше хоче освоювати щось нове?

Більше хочуть вчитися жінки. Вони хочуть вчити щось і про себе, і про партнера, і про розвиток відносин, і про використання якихось внутрішніх ресурсів.

Секс – це ж все те, що допомагає розвивати нам творчість, допомагає нам креативити і дає нам свободу і крила. Зауважте, всі тоталітарні режими, які хочуть зробити нас слухняними і невільними, в першу чергу забороняють сексуальність та її прояви. Тому що розкута людина – вільна і керувати нею дуже важко.

Коли ми затискаємо в собі сексуальність, ховаємо свої бажання і не реалізовуємо їх, це закінчується серйозними і нехорошими наслідками. Тільки у нас, на жаль, цього не усвідомлюють.

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Політики до вас приходять?

Уявлення не маю. Ми не взнаємо своїх клієнтів.

Олена Соловйова/Фото: 24 канал

Які клієнти найбільше здивували??

Здивували кілька персонажів, які щиро здивували. Був один джентльмен, що приїхав з Європи й якому, судячи із зовнішнього вигляду, було добре за 70. Ми тут трималися за серце всім готелем! Він приїхав рано вранці з панянкою. Зняв номер на 3 години, відбувши які – поїхали. Через пару годин цей же дідусь повернувся з іншою панянкою. Вони зняли номер на три години, відбувши які – поїхали. Через пару годин дідусь повернувся до нас з молодими людьми – хлопцем і дівчиною. Ми почали побоюватися, що при такій кількості прийнятої Віагри дідусеві може стати недобре і задалися питанням, а чи не зітреться він взагалі до бісової матері? Коли він втретє поїхав – ми всім готелем видихнули і вирішили, що, нарешті, можна розслабитися, але ні! Дідусь приїхав на ніч! По-моєму, з кордебалетом. Це було яскраво, тому що іншої людини, яка зняла б номер чотири рази за добу, у нас ще не було.

Ще дуже тішать пари, які потім розповідають, як змінювалися їхні стосунки. Були, пари, які передумали розлучатися. Пари, які знову зійшлися, зловивши ось цю ось іскру, яка тримає людей разом.

Одна з ваших найбільш атмосферних кімнат буквально вписана в Триптих Босха. Чому саме Босх?

По-перше, це – моя улюблена картина. По-друге, середньовічний замок – це була одна з кімнат, яку мені дуже хотілося зробити. Щоб вона вийшла така собі інквізиційно-відьмацька. Задалися питанням, як передати цю атмосферу середньовічного замку? Крутили з дизайнером всі можливі комбінації, і нічого у нас не виходило. У якийсь момент було озвучено щось про триптих і "Сад земних насолод". Подумали, що може кудись картину на стіну повісити було б непогано... Дизайнер сказала: "А чому кудись якось повісити? Давай ми всередині картини номер зробимо!" Так народилася ідея. З реалізацією дуже допоміг музей Прадо.

Триптих Босха

Знайти рендер Босха в потрібному для такої ідеї розмірі було неможливо – перерили все. Я написала листа до музею, пояснила концепт номеру і, чесно кажучи, навіть не думала, що хтось відповість. Але через кілька днів відповідь прийшла. З музею написали, що їх вразила сама задумка, вони три дні фотографували нам цей триптих, все на хмарі і можна качати. Це, звичайно, було до біса приємно. Ось так вийшло втілити цю кімнату. Вона дійсно вийшла атмосферна-атмосферна.

Ви часто повторюєте, що ми живемо в культурі БДСМ. Як від побутового БДСМ перейти до БДСМ, який приносить задоволення?

У побутовий БДСМ краще взагалі не приходити, але ми в ньому живемо. Сімейні скандали – це дуже часто від браку уваги, це крик "Обійми мене!". Ми вимагаємо від партнера приділити собі час. Але ми не розуміємо і не вміємо попросити про ніжність, про ласку, про що завгодно. У нашій культурі соромно обійматися тим, хто старший 5 років. Будь-які тактильні прояви емоцій – це соромно. Ми всі – як їжачки. Ми колемо один одного, замість того, щоб обійнятися.