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      Заступник генпрокурора Єнін підтвердив, що йде у відставку

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      Заступник Луценка подав у відставку
      Заступник Луценка подав у відставку / centernews.com.ua

      Заступник генерального прокурора України Євген Єнін таки подав у відставку. Напередодні інформація про відставку Єніна з'явилася у ЗМІ.

      Євген Єнін вирішив піти у відставку за власним бажанням, пише "Інтерфакс-Україна".

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      Він зазначив, що "зробив вибір на користь своїх принципів". Єнін запевнив, що в політику йти не збирається.

      У себе на Facebook-сторінці Єнін опублікував заяву на звільнення. Він додав, що згодом пояснить своє рішення.

      євген єнін відставка заява луценко
      Заява на звільнення Єніна

      У червні 2018-го проект "Слідство.Інфо" оприлюднив розслідування, в якому йшлося, що заступники генпрокурора Євгеній Єнін та Анжела Стрижевська таємно зустрічались з екс-міністром енергетики Едуардом Ставицьким. У матеріалі журналістів йшлося про те, що нинішні посадовці в Україні можуть допомагати колишнім чиновникам часів Януковича уникнути покарання. 

      Сам Ставицький заявив, що зустрічався з представниками ГПУ "багато разів". Прокурори також підтвердили цю зустріч.

      У Генпрокуратурі назвали спробою дискредитації оприлюднені журналістами докази таємної зустрічі прокурорів в Ізраїлі з Едуардом Ставицьким. Начальник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк повідомив, що Єнін та Стрижевська не були прокурорами у справі Ставицького до листопада 2016 року.

      Що відомо про Євгена Єніна?

      Євген Єнін – український дипломат і правник. Його було призначено заступником генерального прокурора України в червні 2016 року.

      До цього, Єнін був третім та другим секретарем Посольства України в Республіці Молдова. З березня по липень 2010 року був другим секретарем сектора з питань придністровського врегулювання Міністерства закордонних справ України.

      Крім того, Євген Єнін був другим секретарем відділу країн Південно-Східної Азії та Океанії Шостого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України. З жовтня 2010 року по вересень 2011 року — другий та перший секретар відділу країн Далекого Сходу Шостого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України.

      Був виконувачем обов'язків начальника другого східноєвропейського відділу Четвертого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України. З листопада 2011 року по листопад 2012 року — виконуючий обов'язки начальника, начальник відділу Причорноморських країн Управління країн Південної Європи, Балкан та Південного Кавказу Третього територіального департаменту Міністерства закордонних справ України.

      З листопада 2012 року по грудень 2014 року обіймав посаду радника Посольства України в Італійській Республіці. З грудня 2014 року по червень 2016 року — радник-посланник Посольства України в Італійській Республіці.

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      Теги: Новини України Новини політики Юрій Луценко ГПУ
      Джерело: 24 канал
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