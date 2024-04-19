Чим Україна збиває російські "сушки" і "тушки": Буданов розкрив деталі
Джерело:ГУР
Сьогодні, 19 квітня, вперше за понад 2 роки повномасштабного вторгнення українські сили збили ворожий літак стратегічної авіації. Голова ГУР Буданов розповів, як це вдалося зробити.
Вночі та вранці країна – агресорка вкотре здійснила масовану атаку на Україну. Саме під час бойового вильоту сталася історична подія – захисники знищили російський Ту-22М3.
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Як Україна полює на ворожі бомбардувальники
Так, Кирило Буданов в інтерв'ю ЗМІ розповів, чим саме військові можуть бити по стратегічно важливих для окупантів військових літаках.
Очільник ГУР наголосив, що використовують різні системи.
Цього разу ми застосували те, що ми зробили з нуля зі старих складових. Дещо модернізували. Інженери гарно попрацювали, повірте,
– сказав розвідник.
Нагадаємо, що російська "тушка" була знищена за 300 кілометрів від кордону із радянського ЗРК С-200.
Відомо, що уражений бомбардувальник зміг "доповзти" до Ставоропольського району, де упав і розбився. Це сталося біля хутора Богомолов.
У міноборони Росії поспішили запевнити, що літак не мав на собі боєкомплекту, двоє льотчиків начебто катапультувалися, третій загинув, а пошуки четвертого тривають. Водночас у відомстві приховали справжню причину падіння "Ту-22МЗ". Там вигадали "технічну несправність" повітряного судна.
Важливо, що знищений борт брав участь у масованій атаці на Україну. Він запускав ракети Х-22.
У Повітряних силах уточнили, що вперше було збито дві такі ракети.
Ліквідація літаків – розвідників А-50: що відомо
- Двічі поспіль за цей рік України збивала літаки дального радіолокаційного виявлення. Перше збиття сталося 14 січня вночі.
- Разом із А-50 був підбитий командний пункт Іл-22, який зумів здійснити аварійну посадку.
- Увечері 23 лютого захисники повторили успіх. У районі Азовського моря знову був збитий А-50У.
- Окупанти в обох випадках відмовлялися визнавати роботу українських Повітряних сил, а тому "списували" ураження на рахунок "дружнього вогню".
- Відомо, що один такий А-50У коштує 350 мільйонів доларів.
- Крім А-50, Росія втрачала також і винищувачі. Зокрема, Су-34.