Збиття "Боїнга" над Донбасом: у НАТО озвучили вимоги до Кремля

Парламентська асамблея НАТО підтримує розслідування трагедії МН17. Дипломати закликають Росію взяти на себе відповідальність за катастрофу.

Про це йдеться у проекті резолюції ПА НАТО "Оновлення відповіді на російські гібридні тактики", пише "Укрінформ".

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Так, Парламентська асамблея висловила підтримку розслідуванню аварії МН17, яке проводить влада Нідерладнів.

Парламентська асамблея закликає Кремль виконати резолюцію Радбезу ООН 2166, взяти відповідальність та у повну силу долучитися до намагань встановити справедливість,

– мовиться у проекті резолюції.

Окрім того, у ПА НАТО також "найрішучіше засудили" використання отруйної речовини у Солсбері, а також схвалили єдність і підтримку, "продемонстровані союзниками уряду Британії".

"Асамблея засуджує втручання Росії у нещодавні вибори та референдуми у євроатлантичній зоні; а також висловлює глибоке занепокоєння подібними загрозами, що постають перед майбутніми виборами, й підтримкою Кремлем маргінальних політичних рухів на Заході", — йдетьсяу документі.

Нагадаємо, раніше родини загиблих у авіакатастрофі малазійського "Боїнгу" звернулися до президента США Дональда Трампа з проханням домогтися від Путіна правдивої інформації.

Що таке катастрофа MH17?17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. У катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасу завезли з Росії. За висновком Bellingcat, "Бук" перевозив відставний полковник ЗС РФ Сергій Дубинський ("Хмурий").