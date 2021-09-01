Зеленський і Байден проведуть зустріч: що відомо про її теми і формат

Поїздка Володимира Зеленського до США почалася 30 серпня, а завершиться 5 вересня. Ключова подія візиту – особиста зустріч Володимира Зеленського із Джо Байденом.

Вона відбудеться саме 1 вересня і триватиме понад дві години. Її проведення вже двічі переносилося, а ідея організації виникла ще у червні. Нижче розповідаємо головне про зустріч, її формат і теми обговорень.

До речі Зеленський у США поділився, якою бачить Україну через 5 – 10 років

Зустріч на 2 – 2,5 години

У розкладі американського президента, який є у відкритому доступі, зустріч з українським президентом запланована на 14:00 за місцевим часом (це 21:00 за київським – 24 канал). Опісля о 16:30 у Джо Байдена запланований економічний брифінг.

Відтак, на зустріч із главою української держави у Байдена виділили орієнтовно 2 – 2,5 години.



Розклад Байдена на 1 вересня / Скриншот

Розмові двох президентів відбудеться в Овальній залі Білого Дому.

Великої пресконференції не буде

Згідно з розкладом, давати спільну велику пресконференцію Байден і Зеленський не будуть. Наразі невідомо, чи вийде до преси Володимир Зеленський і скільки може тривати його брифінг.

Відзначимо, що під час зустрічі з Путіним у Женеві 16 червня спільного спілкування з пресою також не було.

Про що говоритимуть Зеленський і Байден

Напередодні візиту Володимир Зеленський розповів ЗМІ, про що саме хоче поговорити із президентом США.

Докладно Зеленський назвав ключові теми зустрічі з Байденом

Війна на Донбасі, окупований Крим

Зеленський заявив, що його зустріч з президентом США Джо Байденом почнеться з питання окупованих Криму та частини Донбасу. І він зауважив, що це не буде просте спілкування у форматі "питання-відповідь".

У нас буде серйозна зустріч, декілька буде секторів нашої розмови. Складно сказати, з якого саме питання почати. Багато речей на які хочеться отримати не відповідь, а отримати бачення,

– розповів Зеленський.

Інвестиції

Окрім того, за словами Зеленського, на зустрічі з Байденом буде підійматися тема інвестицій. Він зазначив, що подякує президенту США за підтримку, зокрема в розбудові енергетичної системи України.

"Північний потік-2"

На зустрічі лідери України та США обговорять питання "Північного потоку-2". Зеленський зазначив, що хоче знати про точні гарантії США для України, якщо трубопровід таки запустять. Він уточнив, що має на увазі санкції проти Росії.

У разі працюючого "Північного потоку-2", ми хотіли б домовитися про конкретні речі й гарантії з боку США,

– зазначив Зеленський.

Перший день у США: де побувала українська делегація