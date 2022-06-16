Зеленський не вірить, що є лідер, який може змусити Путіна припинити війну

Президент Володимир Зеленський не вірить, що у світі є лідер, який може переконати Володимира Путіна зупинити війну Росії проти України. Глава держави впевнений, що зупинити російського диктатора можна тільки колективно.

Зеленський висловив сумнів, що Путін готовий щось чути

Відповідну думку Володимир Зеленський висловив 16 червня під час брифінгу з лідерами Німеччини, Франції, Італії та Румунії, повідомляє 24 канал.

До речі Україна вирішуватиме, на яких умовах буде мир, – Макрон процитував слова українського гімну

Зеленський відповів на запитання, яке журналісти адресували лідеру Франції Еммануелю Макрону. Зокрема, йдеться про те, чи будуть лідери Заходу підтримувати зв'язок з Путіним, за що опинилися під критикою.

"Я просто не впевнений, що питання, чи буде президент Макрон розмовляти далі з Путіним залежить від мене", – сказав глава держави.

Зеленський висловив сумнів, що російський президент сьогодні готовий щось чути. На його переконання, Путін у тій стадії, коли приймає рішення, а потім з кимось говорить і думає.

Зеленський заявив, що у такому порядку, як Путін зараз приймає рішення, припинити війну – неможливо. Також він не вірить, що лідера Росії можливо зупинити поодинці.

Я не впевнений, що сьогодні є ті чи інші лідери у світі, які можуть поодинці змусити Росію припинити війну. Тільки колективно, тільки об'єднавшись. Це буде міцна сила, яка зупинить Росію,

– сказав Зеленський.

Макрон і Шольц опинилися під критикою через дзвінки Путіну

До теми – Зеленський зустрівся з Макроном, Шольцом, Драгі та Йоганнісом: дивіться відео