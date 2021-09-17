Зеленський таки знову летить до США: виступить в ООН і матиме низку зустрічей

17 вересня 2021 , 18:49
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Джерело:

24 канал

Володимир Зеленський вдруге за місяць летить до США із офіційним візитом. Візит розпочнеться у понеділок, 20 вересня.

Президент України матиме у США низку двосторонніх зустрічей. Про це на брифінгу після засідання РНБО розповів речник президента Сергій Никифоров. 

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Зеленський знову летить до США

Офіційний візит Зеленсього до Штатів почнеться у понеділок, 20 вересня. У нього вже заплановані зустрічі із лідерами інших держав та представниками міжнародних організацій. Зокрема, президент відвідає ООН і спілкуватиметься з генсеком Антоніу Гуттерішем.

Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН, виступить там із промовою,
– розповів Никифоров.

До того ж Зеленський побачиться із українською громадою у США та представниками бізнесу. 

Попередній візит Зеленського до США: головне

  • Володимир Зеленський прилетів до США менше місяця тому – 31 серпня. Цього дня він провів зустрічі у NASA, міненергетики США, Пентагоні. В рамках візитів відбулося підписання низки договорів.
  • Найважливіша зустріч пройшла у Білому Домі 1 вересня. Тоді Зеленський особисто поспілкувався із Джо Байденом.
  • Політики обговорили протидію російській агресії на Сході України, реформування судової системи в Україні, питання енергетичної безпеки.
  • Дипломат Волтер Браунолер назвав зустріч президентів наступним етапом американсько-українських відносин.
  • Наступного дня Володимир Зеленський полетів до Каліфорнії – столиці IT-індустрії. Жоден з українських президентів не був з офіційним візитом у цьому місті.
Автор: Вероніка Климська