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      Зеленський зацікавлений у тому, щоб вибори до Верховної Ради пройшли якнайшвидше

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      Зеленський зацікавлений у тому, щоб вибори до ВР пройшли якнайшвидше
      Зеленський зацікавлений у тому, щоб вибори до ВР пройшли якнайшвидше / Ukranews.com

      Українці повірили лідеру "Квартал 95" Володимиру Зеленському, але тепер починається реальна політика, де люди можуть швидко розчароватися у політичних лідерах. Це призводить до поступового падіння рейтингів. Тому, звісно, новий президент зацікавлений у тому, щоб вибори до ВР пройшли якнайшвидше, поки він максимально популярний, а не восени.

      Таку думку висловила у своєму відеоблозі "Політична кухня" журналістка Крістіна Бердинських.

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      За її словами, в Україні чергові парламентські вибори мають відбутися в кінці жовтня. "Та політична доцільність підказує Зеленському, що було б добре, якби вони пройшли раніше. І він це визнав в інтерв’ю сайту РБК-Україна", – відповіла журналістка.

      Я не впевнена, чи Зеленський піде на розпуск парламенту. Зараз у своїх заявах, він припускає таку можливість, але це може бути лише засобом впливу на нинішніх депутатів – краще підтримуйте законопроекти, інакше вже скоро, ви припините бути депутатами. І депутати із різних фракцій до наступних парламентських виборів можуть піти на таку ситуативну співпрацю,
      – наголосила Бердинських.

      Вона також розповіла, що підставою для дострокового розпуску Ради може бути те, що у ній давно вже не має необхідної кількості депутатів у коаліції.

      Журналістка сказала, що схожа ситуація була у Франції, коли Емануель Макрон переміг на президентських виборах у 2017 році. Парламентські вибори відбулися буквально через місяць і партія Макрона на них перемогла із величезною перевагою. У президента Франції проблеми почалися вже пізніше.

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      "Думаю, що Зеленський може розраховувати на підтримку частини фракції "Народного фронту", принаймні на тих депутатів, які орієнтуються на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. А в опозиції до Зеленського залишиться БПП, і те можливо – не всі депутати. Тому Зеленський може налагодити співпрацю і з діючим складом парламенту. Усе залежатиме від конкретних законопроектів", – додала Бурдинських.

      Повний випуск відеоблогу "Політична кухня" з Крістіною Бердинських за 23 квітня 2019

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Володимир Зеленський Відеоблоги Парламентські вибори 2019 Народний фронт Блок Петра Порошенка
      Джерело: 24 канал
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