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      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США СЕРГІЙ КНЯЗЄВ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ

      Зеленський зустрівся з прем'єром Чехії й подякув за підтримку територіальної цілісності України

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський зустрівся на полях 74-й сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку обговорив з прем'єр-міністром Чеської Республіки Андрієм Бабішем.

      В Офісі Президента повідомили, що Зеленський відзначив послідовну та потужну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з боку Чехії. Він також висловив чеській стороні вдячність за гуманітарну та фінансову допомогу.

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      Відзначається, що особливу увагу було приділено стану та перспективам розвитку торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва.

      Зеленський відзначив позитивну динаміку двосторонньої торгівлі та запросив чеські компанії активно освоювати український ринок.

      Співрозмовники висловили обопільну зацікавленість в активізації політичного діалогу між двома країнами.

      Зеленський запросив главу уряду Чехії відвідати Україну з візитом.

      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США:

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      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Зеленський у США Генасамблея ООН Чехія
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