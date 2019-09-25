Зеленський зустрівся з прем'єром Чехії й подякув за підтримку територіальної цілісності України
Президент України Володимир Зеленський зустрівся на полях 74-й сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку обговорив з прем'єр-міністром Чеської Республіки Андрієм Бабішем.
В Офісі Президента повідомили, що Зеленський відзначив послідовну та потужну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з боку Чехії. Він також висловив чеській стороні вдячність за гуманітарну та фінансову допомогу.
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Відзначається, що особливу увагу було приділено стану та перспективам розвитку торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва.
Зеленський відзначив позитивну динаміку двосторонньої торгівлі та запросив чеські компанії активно освоювати український ринок.
Співрозмовники висловили обопільну зацікавленість в активізації політичного діалогу між двома країнами.
Зеленський запросив главу уряду Чехії відвідати Україну з візитом.
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