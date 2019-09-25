Зеленський зустрівся з прем'єром Чехії й подякув за підтримку територіальної цілісності України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся на полях 74-й сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку обговорив з прем'єр-міністром Чеської Республіки Андрієм Бабішем.

В Офісі Президента повідомили, що Зеленський відзначив послідовну та потужну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з боку Чехії. Він також висловив чеській стороні вдячність за гуманітарну та фінансову допомогу.

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Відзначається, що особливу увагу було приділено стану та перспективам розвитку торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва.

Зеленський відзначив позитивну динаміку двосторонньої торгівлі та запросив чеські компанії активно освоювати український ринок.

Співрозмовники висловили обопільну зацікавленість в активізації політичного діалогу між двома країнами.

Зеленський запросив главу уряду Чехії відвідати Україну з візитом.

У рамках участі в роботі 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Чеської Республіки Андреєм Бабішем: https://t.co/mFPWqCDVCn pic.twitter.com/akD3M4CNt6 — Офіс Президента (@APUkraine) September 24, 2019

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США: