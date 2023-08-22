Ердоган сам відвідає Росію, аби поговорити з Путіним, поки той ховається від ордеру – ЗМІ
Джерело:Yenisafak
Президент Туреччини планує переконати "невилазного" Путіна повернутися до зернової угоди. Ердоган вважає, що у зернового коридору без участі Росії немає перспектив.
Від страху перед ордером на арешт російський диктатор боїться висунути носа, тому президент Туреччини Реджеп Ердоган сам прибуде до Росії. За даними турецьких ЗМІ, очікуються значні зрушення в питанні поновлення Чорноморської ініціативи.
Дивіться також "Зернова угода" без України: як Росія намагається зупинити атаки по кораблях у Чорному морі
Без Росії не обійтися
Ердоган переконаний в тому, що Путіна можливо повернути до зернової згоди. Він вірить у те, що можна знайти точку згоди.
Після того, як Росія оголосила про свій вихід із зернової угоди, Україна запропонувала кілька альтернативних маршрутів експорту свого зерна. Одним із найбільш обгворюваних є транспортування зерна з порту Констанца в Румунії. Цей шлях виключає участь Росії. Водночас Ердоган вважає його "нездоровим".
Хоча для Туреччини є пріоритетом відновити зернову ініціативу, у владі країни усвідомлюють, що наразі чорноморський коридор є далеким від того, щоб бути безпечним.
Зернова угода, Туреччина і Росія
- Ще недавно планувалося, що саме Путін має вирушити до Туреччини на "зернові" переговори. Тоді турецькі ЗМІ писали, що вперше після початку російсько-української війни президент Росії прибуде в країну, що входить до Північноатлантичного альянсу. Однак попри те, що Туреччина не ратифікувала Римський статут, а, отже, навряд чи могла б заарештувати росіянина за ордером Міжнародного кримінального суду, Путін все-таки вирішив залишитися вдома. Про всяк випадок.
- Нагадаємо, 17 липня Росія вийшла із зернової угоди, висунувши низку ультиматумів для свого повернення. Пізніше вона також оголосила акваторію Чорного моря тимчасового небезпечним районом та пригрозила, що всі судна, які прямуватимуть до українських портів вважатиме учасниками війни на боці Києва. Україна у відповідь зробила аналогічний крок.
- Київ разом із союзниками почав активно шукати інші альтернативні шляхи експорту зерна, які б виключали участь Росії.
- Водночас Туреччина взялася за спроби переконати Путіна повернутися до зернової угоди.
- Ба більше, Туреччина, Росія та Катар, за даними журналістів, працюють над новою угодою. Вона передбачає експорт російського зерна у бідні країни Африки. У Туреччини буде роль організатора, а в Катару – спонсора постачання.