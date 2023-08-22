Ердоган сам відвідає Росію, аби поговорити з Путіним, поки той ховається від ордеру – ЗМІ

Президент Туреччини планує переконати "невилазного" Путіна повернутися до зернової угоди. Ердоган вважає, що у зернового коридору без участі Росії немає перспектив.

Від страху перед ордером на арешт російський диктатор боїться висунути носа, тому президент Туреччини Реджеп Ердоган сам прибуде до Росії. За даними турецьких ЗМІ, очікуються значні зрушення в питанні поновлення Чорноморської ініціативи.

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Без Росії не обійтися

Ердоган переконаний в тому, що Путіна можливо повернути до зернової згоди. Він вірить у те, що можна знайти точку згоди.

Після того, як Росія оголосила про свій вихід із зернової угоди, Україна запропонувала кілька альтернативних маршрутів експорту свого зерна. Одним із найбільш обгворюваних є транспортування зерна з порту Констанца в Румунії. Цей шлях виключає участь Росії. Водночас Ердоган вважає його "нездоровим".

Хоча для Туреччини є пріоритетом відновити зернову ініціативу, у владі країни усвідомлюють, що наразі чорноморський коридор є далеким від того, щоб бути безпечним.

Зернова угода, Туреччина і Росія