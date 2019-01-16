Жіноча збірна України достроково виграла кваліфікацію на чемпіонат світу

Жіноча збірна України з хокею перемогла найголовніших конкурентів у боротьбі за єдину путівку на чемпіонат світу.

Завдяки впевненій перемозі над збірною Бельгії (4:1), в рамках кваліфікації до чемпіонату світу-2019 в Дивізіоні IIB, жіноча збірна України, посівши перше місце в турнірній таблиці своєї групи, гарантувала собі місце в розіграші майбутнього турніру.

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У підопічних Вадима Радченка двічі відзначилася Владислава Скащук, по шайбі закинули Діана Ковтун та Олена Ткачук.

Наступний та заключний матч українки проведуть 17 лютого проти Гонконгу. Гра розпочнеться о 14:00.

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