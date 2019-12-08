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      "Жуки з'їли": на що бойовики перетворили найвідоміший супермаркет України – фото вражають

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      Який вигляд нині має гіпермаркет Metro біля руїн донецького аеропорту / Соцмережі

      Один із найвідоміших супермаркетів України, Metro, що розміщується біля Донецького аеропорту, перетворився на справжнісіньку руїну. Цей заклад бойовики та мародери вичистили повністю у 2014 році.

      Свіжі фото найвідомішого в Донецьку та в усій Україні Metro опублікував учасник оборони донецького летовища Андрій Шор.

      До теми! Суцільна руїна: свіжі фото зруйнованого бойовиками Донбасу опублікували в мережі

      Найвідоміший торговий центр в Україні. Ось тільки залишилося від нього небагато. Жуки з'їли,
      – іронічно підписав він свій допис.

      Який вигляд має гіпермаркет Metro біля Донецького аеропорту сьогодні

      Гіпермаркет Metro в Донецьку пограбували наприкінці травня 2014 року. Зробили це бойовики так званої "ДНР". За словами очевидців, приєдналися до мародерства й деякі місцеві жителі. Компанія Metro Cash & Carry оцінила збитки від втрати товару в 1 мільйон євро. Ці події сталися незадовго після початку воєнних дій на Донбасі, що розпочалися у квітні 2014-го.

      Як бойовики понищили та розграбували гіпермаркет Metro біля Донецького аеропорту на початку війни: відео 

      Зауважимо, що після деокупації Донбасу Росія має виплатити Україні репарації. Як нещодавно заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, українці не будуть платити за відновлення Донбасу, оскільки "це апріорі неможливо".

      Нехай повертають нам спочатку територію, потім країна-агресор виплачує репарації, а потім ми вже будемо говорити про те, як ми будемо вкладати кошти та відновлювати цей регіон,
      – зауважив посадовець.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Донецька Донецький аеропорт Війна на Донбасі
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