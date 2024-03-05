65 мільйонів доларів пішли на дно: що відомо про знищення російського корабля "Сергій Котов"

Україна продовжує активно нищити Чорноморський флот Росії. Зокрема, 5 березня українські дрони вразили російський корабель "Сергій Котов".

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що у ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ ГУР МО України Group 13 знищив патрульний корабель "Сергій Котов" Чорноморського флоту Росії. В результаті удару морськими дронами Magura V5 російський корабель проєкту 22160 отримав пошкодження корми, правого та лівого бортів. Усе, що відомо про свіжу втрату окупантів, – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

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Успішна спецоперація ГУР

О 7:50 5 березня УП з посиланням на співрозмовників у розвідці заявила, що російський корабель проєкту 22160 "Сергій Котов" уражений внаслідок удару українськими морськими безпілотниками в ніч на 5 березня.

Вже о 8:39 у ГУР офіційно підтвердили знищення російського судна. Як зазначають у розвідці, в операції брав участь спеціальний підрозділ Group 13. Саме він завдав удару по кораблю "Сергій Котов" морськими дронами Magura V5.

В розвідці повідомили, що російський корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів. Удар було нанесено в районі Керченської протоки, яку контролюють російські окупанти.

Відомо, що вартість потопленого російського корабля "Сергій Котов" становить близько 65 мільйонів доларів.

У ГУР Міноборони України зазначили, що ця операція була б неможлива без залучення Військово-морських сил та Міністерства цифрової трансформації.

Втрати на кораблі

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів, що внаслідок знищення російського судна є загиблі та поранені.

Проте є ймовірність, що частина екіпажу могла евакуюватися, адже відомо про понад 10 карет швидкої допомоги, які на найближчій ділянці суходолу були викликані ворогом, що говорить про проведення евакуаційної операції.

Як топили "Сергія Котова"

Представник ГУР Андрій Юсов сказав, що знищення "Сергія Котова" – це результат довготривалої операції й він говорить сам за себе, адже п'ять прямих влучань не трапляються випадково.

Як ГУР топило "Сергія Котова": дивіться відео

Раніше у мережі також ширилося інше відео, де можна було побачити, ймовірно, момент влучання дрона у корабель. На ньому чути серію пострілів і вибухів у пітьмі моря, а потім лунає звук вибуху.

У мережі показали відео нібито моменту ураження "Сергія Котова": дивіться відео

"Наймолодший" корабель у Росії

Російське судно "Сергій Котов" є другим корветом проєкту 22160, який був споруджений на суднобудівному заводі "Залив" в окупованому Криму. Це також четвертий корвет такого типу у складі Чорноморського флоту Росії.

Корабель було спущено на воду 29 січня 2021 року. Його будівництво тривало майже 4 роки. Вже у липні 2022 року цей корвет приєднався до Чорноморського флоту Росії.

Цей проєкт корабля вважається одним із найсучасніших в Росії, і на цей момент уже спущено на воду чотири корвети цього типу, зокрема "Василь Биков", "Дмитро Рогачев", "Павло Державін" та "Сергій Котов". Зазначимо, що лише "Дмитро Рогачев" не зазнав пошкоджень.

Характеристики кораблів проєкту 22160:

водотоннажність – 1800 тонн;

довжина корпусу – 94 метри;

ширина корпусу – 14 метрів;

швидкість ходу – до 25 вузлів;

автономність – до 60 діб; 6000 миль при швидкості ходу 16 вузлів;

екіпаж – 28 осіб;

основне озброєння: одна артустановка калібру 76 мм АК-176МА, вісім ракет "Калібр" або ж вісім ПКР Х-35 "Уран".

Не перша спроба знищення

Андрій Юсов розповів, що полювання на корабель "Сергій Котов" ведеться не вперше. Судно й раніше зазнавало ударів, але окупанти його відновлювали.

Зокрема, "Сергій Котов" опинявся двічі під ударом – у липні минулого року та у вересні. Як тоді писали у The Times, у вересні російський корвет потрапив у приціл українських захисників випадково, адже ціллю був інший борт.

У ніч проти 5 березня 2024 року була вже не випадкова атака, а цілеспрямована та ретельно спланована. Внаслідок якої вороже судно відправилося на дно.