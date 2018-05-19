Золота жар-птиця 2018: переможці музичної премії
Сьогодні, 19 травня, о 19:00 в Національному палаці "Україна" у Києві відбудеться церемонія нагородження національної музичної премії "Золота жар-птиця 2018".
Сьогодні престижні нагороди від телеканалу М2 "Золота жар-птиця 2018" у вигляді пера золотої жар-птиці отримали співаки у 12 номінаціях.
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Як відомо, визначення переможців музичної премії "Золота жар-птиця 2018" проходило в два етапи. До 12 різних номінацій потрапило по 5 артистів, кліпи яких отримали найвищі рейтинги в ефірі телеканалу М2 в період з травня 2017 по травень 2018 включно. А вже потім списки номінантів потрапили до експертного журі, яке шляхом голосування і визначило переможців.
Співак року:
Олександр Пономарьов
Олег Винник
Арсен Мірзоян
Pianoбой (Дмитро Шуров)
Андрій Kishe
Співачка року:
Alyosha
Ірина Федишин
Злата Огнєвіч
TAYANNA
Андріана
Поп-гурт:
"Selfy
"TamerlanAlena"
"DZIDZIO"
"ТІК"
"DILEMMA"
Рок-гурт:
"Тhе Hardkiss"
"Антитіла"
"Без обмежень"
"Воплі Відоплясова"
"Скай"
Хіт року:
Ірина Федишин – "Ти тільки мій"
Alyosha – "Калина"
Злата Огнєвіч – "Танцювати"
"DZIDZIO" feat. Оля Цибульська – "Чекаю. Цьом"
"ТІК" – "Альо-на!"
Прорив року:
TARABAROVA – переможниця
Sonya Kay
Ivan Navi
"KAZKA"
Artem Pivovarov
Інді:
"КADNAY" – переможець
"Latexfauna"
"Сальто назад"
"Lumiere"
"ADAM"
Кліп року:
Alyosha – "Калина"
"Антитіла" – "TDME"
Олег Винник – "Як жити без тебе"
Олександр Пономарьов – "Полонений"
TAYANNA – "Шкода"
Нові імена:
"KAZKA" – переможці
"LAUD"
"LETAY"
"КADNAY"
Артем КАЙ
Балада року:
"The Hardkiss – "Журавлі" – переможці
Олександр Пономарьов – "Полонений"
"Скай" – "Я тебе люблю"
"Без обмежень" – "Хочеш"
"Антитіла" – "TDME"
Народний хіт:
Олег Винник – "Як жити без тебе" – переможець
Гурт "ТІК" – "Альо-на!"
Ірина Федишин – "Ти тільки мій"
"Dzidzio" feat. Оля Цибульська – "Чекаю. Цьом"
Alyosha – "Калина"
Dance-хіт:
Злата Огнєвіч – "Танцювати" – переможниця
Alyosha –"Калина"
Андрій Kishe & Osadchuk – "Один день"
"TamerlanAlena" – "Покопокохай"
TAYANNA – "Шкода"
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Варто додати, що музична премія "Золота жар-птиця" спрямована на визначення видатних досягнень в музичній індустрії та за внесок у вітчизняний шоу-бізнес. Відзнака була заснована 22 роки тому компанією "Таврійські Ігри" і проходила в рамках музичного фестивалю. Сьогодні престижні нагороди від телеканалу М2 у вигляді пера золотої жар-птиці отримають співаки у 12 номінаціях: співак року, співачка року, поп-гурт, рок-гурт, хіт року, кліп року, нові імена, балада року, прорив року, народний хіт, денс-хіт та інді.