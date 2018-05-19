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Золота жар-птиця 2018: переможці музичної премії

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Золота жар-птиця 2018: переможці музичної премії
Золота жар-птиця 2018: переможці музичної премії / Instagram / @m2ukraine

Сьогодні, 19 травня, о 19:00 в Національному палаці "Україна" у Києві відбудеться церемонія нагородження національної музичної премії "Золота жар-птиця 2018".

Сьогодні престижні нагороди від телеканалу М2 "Золота жар-птиця 2018" у вигляді пера золотої жар-птиці отримали співаки у 12 номінаціях. 

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Як відомо, визначення переможців музичної премії "Золота жар-птиця 2018" проходило в два етапи. До 12 різних номінацій потрапило по 5 артистів, кліпи яких отримали найвищі рейтинги в ефірі телеканалу М2 в період з травня 2017 по травень 2018 включно. А вже потім списки номінантів потрапили до експертного журі, яке шляхом голосування і визначило переможців.

Співак року:

Олександр Пономарьов

Олег Винник

Арсен Мірзоян

Pianoбой (Дмитро Шуров)

Андрій Kishe

Співачка року:

Alyosha

Ірина Федишин

Злата Огнєвіч

TAYANNA

Андріана

Поп-гурт:

"Selfy

"TamerlanAlena"

"DZIDZIO"

"ТІК"

"DILEMMA"

Рок-гурт:

"Тhе Hardkiss"

"Антитіла"

"Без обмежень"

"Воплі Відоплясова"

"Скай"

Хіт року:

Ірина Федишин – "Ти тільки мій"

Alyosha – "Калина"

Злата Огнєвіч – "Танцювати"

"DZIDZIO" feat. Оля Цибульська – "Чекаю. Цьом"

"ТІК" – "Альо-на!"

Прорив року:

TARABAROVA – переможниця

Sonya Kay

Ivan Navi

"KAZKA"

Artem Pivovarov

 

Інді:

"КADNAY" – переможець

"Latexfauna"

"Сальто назад"

"Lumiere"

"ADAM"

 

Кліп року:

Alyosha – "Калина"

"Антитіла" – "TDME"

Олег Винник – "Як жити без тебе"

Олександр Пономарьов – "Полонений"

TAYANNA – "Шкода"

Нові імена:

"KAZKA" – переможці

"LAUD"

"LETAY"

"КADNAY"

Артем КАЙ

 

Балада року:

"The Hardkiss – "Журавлі" – переможці

Олександр Пономарьов – "Полонений"

"Скай" – "Я тебе люблю"

"Без обмежень" – "Хочеш"

"Антитіла" – "TDME"

 

Народний хіт:

Олег Винник – "Як жити без тебе" – переможець

Гурт "ТІК" – "Альо-на!"

Ірина Федишин – "Ти тільки мій"

"Dzidzio" feat. Оля Цибульська – "Чекаю. Цьом"

Alyosha – "Калина"

 

Dance-хіт:

Злата Огнєвіч – "Танцювати" – переможниця

Alyosha –"Калина"

Андрій Kishe & Osadchuk – "Один день"

"TamerlanAlena" – "Покопокохай"

TAYANNA – "Шкода"

 

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Варто додати, що музична премія "Золота жар-птиця" спрямована на визначення видатних досягнень в музичній індустрії та за внесок у вітчизняний шоу-бізнес. Відзнака була заснована 22 роки тому компанією "Таврійські Ігри" і проходила в рамках музичного фестивалю. Сьогодні престижні нагороди від телеканалу М2 у вигляді пера золотої жар-птиці отримають співаки у 12 номінаціях: співак року, співачка року, поп-гурт, рок-гурт, хіт року, кліп року, нові імена, балада року, прорив року, народний хіт, денс-хіт та інді.

Теги: LifeStyle Новини України Нагороди Музика
Джерело: 24 Канал
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