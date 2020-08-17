Черговий факт знущання над тваринами зафіксували в Одесі. І знову у тортурах над чотирилапими брали участь діти. Зокрема, маленькі зловмисники живцем різали кота.

Про це у мережі написала користувачка Єлизавета Єрохіна. Також вона опублікувала відповідні фото. За її словами інцидент трапився ще місяць тому.

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Кота різали скальпелем

Тоді на одному з пустирів, де триває будівництво, знайшли пораненого кота. Думали, що це зробили собаки. Однак згодом активісти з’ясували, що рани завдавали скальпелем. Так, із живого кота зрізали шматки шкіри, а на одній з передніх лап до кістки обрізали плоть і вирізали квадрат зі шкіри на іншій. Те, що це зробили люди підтвердив і ветеринар.

"Після отриманого шоку раніше ручний кіт на трьох лапах весь порізаний намагався втекти від своїх рятувальників, так що його не відразу змогли впіймати", – додає жінка.



Довідка ветеринара про травми кота / Фото Єлизавети Єрохіної

Поліція не хотіла допомагати

Опісля рятівники тварини зв’язалися з дільничним, аби повідомити про факт жорстокого поводження з твариною та написати заяву до поліції. На це їм правоохоронець сказав, що вони мають надати більше інформації. Єлизавета додає, що це, по суті, є обов’язком Нацполіції, і зробити такі кроки вони повинні після подачі заяви.

Нові подробиці

У пошуках інформації допомагали й жителі району, де знайшли тварину. Зрештою небайдужим людям вдалося переглянути відео з камер спостереження та знайти свідків. Так активісти і вийшли на імовірних зловмисників.

За словами мешканців будинку, який розташовується поруч із місцем, де знайшли кота, шкуродерство почалося з дрібного – з ящірок. За деяких час все переросло у знущання над котом, знаходили також і інших мертвих тварин.

Активісти вже подали заяву до поліції. Щоправда, припускають, що цю справу можуть гальмувати. Адже батьки малого зловмисника вже найняли адвоката, а поліція жодних кроків не робить.

Додамо, відповідно до статті про жорстоке поводження з тваринами, якщо провину зловмисника доведуть, йому загрожує до трьох років обмеження волі. Але у разі дітей, відповідальність за правопорушення несуть батьки.

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Ось у такому стані знайшли кота / Фото Єлизавети Єрохіної