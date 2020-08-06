У Запорізькій області в одному з сіл Вільнянського району затримали шкуродерів. Очолював зловмисників 52-річний чоловік, також стосунок до злочинів мала його дружина.

Затримання шкуродерів на Запоріжжі

Зловмисники не лише вбивали та знущалися над тваринами, а і знімали все це на камеру. Більше того, шкуродери знімали порно за участю нерухомих тварин. Головною акторкою таких роликів була 24-річна дівчина. Про це повідомляє телеграм-канал "Это Запорожье".

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Відзнятий матеріал зловмисники викладали в забороненій в Україні соцмережі "Вконтакте". Щоправда, надавали доступ до таких відео за гроші.

Коли правоохоронці обшукали двір, де проходили зйомки, вони виявили різні частини тіла тварин.

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Операцію з затримання проводив відділ протидії кіберзлочинності в Запорізькій області Департаменту кіберполіції. Зловмиснкам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Що цьому передувало

На зловмисників-шкуродерів вийшли активісти. У мережі вони почали поширювати інформацію про дівчину Христину, яка знімає відео з тваринами насильницького характеру.

За їхньою інформацією, за доступ до групи, в якій розміщувались дописи та відео зі знущаннями, дівчина просила плату в розмірі 50 доларів. Ці гроші потрібно було перевести на її рахунок.

За допомогою користувачів вдалось визначити ім’я та місцезнаходження шкуродерки.

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