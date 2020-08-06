В Запорожской области в одном из сел Вольнянского района задержали живодеров. Возглавлял злоумышленников 52-летний мужчина, также отношение к преступлениям имела его жена.

Задержание живодеров на Запорожье

Злоумышленники не только убивали и издевались над животными, а и снимали все это на камеру. Более того, живодеры снимали порно с участием неподвижных животных. Главной актрисой таких роликов была 24-летняя девушка. Об этом сообщает телеграмм-канал "Это Запорожье".

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Отснятый материал злоумышленники выкладывали в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте". Правда, предоставляли доступ к таким видео за деньги.

Когда правоохранители обыскали двор, где проходили съемки, они обнаружили различные части тела животных.

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Операцию по задержанию проводил отдел противодействия киберпреступности в Запорожской области Департамента киберполиции. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Что этому предшествовало

На злоумышленников-живодеров вышли активисты. В сети они начали распространять информацию про девушку Кристину, которая снимает видео с животными насильственного характера.

По их информации, за доступ к группе, в которой размещались заметки и видео с издевательствами, девушка просила плату в размере 50 долларов. Эти деньги нужно было перевести на ее счет.

С помощью пользователей удалось определить имя и расположение живодерки.

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