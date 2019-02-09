Зустріч Тимошенко з виборцями: затримано активістів з плакатами "Хто замовив Катю Гандзюк?"

На Подолі біля Контрактового будинку кандидатка у президенти Юлія Тимошенко запланувала зустріч з виборцями. Поки прихильники чекають її прибуття, вже сталася бійка. Поліція затримала активістів з плакатами "Хто замовив Катю Гандзюк?".

У поліції повідомили, що на Контрактовій площі затримали "організовану групу молодиків із закритим обличчям".

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Поліція затримала активістів з плакатами із закресленими прізвищами Владислава Мангера та з "Хто замов Катю Гандзюк?". Їх забрали до поліцейського відділку.

Ми також знаємо, що правоохоронці отримали команду забрати всіх, хто прийшов запитати у Тимошенко про вбивство Каті Гандзюк,

– наголосили активісти.



Поліція затримала активістів у Києві

Правоохоронці зазначили, що у службовому транспорті молодики повикидали зеленку, а вже в управлінні у них вилучили ножі, газові балончики та пістолет.



Знайдені предмети у активістів

"Ми не допустимо жодних провокацій і не дозволимо будь-яким групам нагнітати обстановку і провокувати конфлікти", – прокоментував начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Що відомо про напад на Катерину Гандзюк?31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину.

Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.



Опісля активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обвинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.