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      Зустріч Тимошенко з виборцями: затримано активістів з плакатами "Хто замовив Катю Гандзюк?"

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      Зустріч Тимошенко з виборцями: затримано активістів з плакатами "Хто замовив Катю Гандзюк?"
      Зустріч Тимошенко з виборцями: затримано активістів з плакатами "Хто замовив Катю Гандзюк?" / kyiv.npu.gov.ua

      На Подолі біля Контрактового будинку кандидатка у президенти Юлія Тимошенко запланувала зустріч з виборцями. Поки прихильники чекають її прибуття, вже сталася бійка. Поліція затримала активістів з плакатами "Хто замовив Катю Гандзюк?".

      У поліції повідомили, що на Контрактовій площі затримали "організовану групу молодиків із закритим обличчям".

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      Поліція затримала активістів з плакатами із закресленими прізвищами Владислава Мангера та з "Хто замов Катю Гандзюк?". Їх забрали до поліцейського відділку.

      Ми також знаємо, що правоохоронці отримали команду забрати всіх, хто прийшов запитати у Тимошенко про вбивство Каті Гандзюк,
      – наголосили активісти.

      поліція київ
      Поліція затримала активістів у Києві

      Правоохоронці зазначили, що у службовому транспорті молодики повикидали зеленку, а вже в управлінні у них вилучили ножі, газові балончики та пістолет.

      поліція київ активісти
      Знайдені предмети у активістів

      "Ми не допустимо жодних провокацій і не дозволимо будь-яким групам нагнітати обстановку і провокувати конфлікти", – прокоментував начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

      Що відомо про напад на Катерину Гандзюк?31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину.
      Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.

      Опісля активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обвинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.

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      Теги: Новини України Юлія Тимошенко Катерина Гандзюк Поліція Новини Києва Новини політики
      Джерело: 24 канал
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