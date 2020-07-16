Підозрюваним у зґвалтуванні дівчинки, учениці 11 класу, в Одесі є Михайло Положенцев – поліцейський та психолог, обов'язком якого була робота з неповнолітніми для запобігання скоєнню злочинів.

Видання Slidstvo.Info повідомило ім'я підозрюваного у зґвалтуванні дівчинки в Одесі з посиланням на інформацію, опубліковану в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Тут про деталі злочину В Одесі інспектор поліції зґвалтував неповнолітню дівчину: що йому загрожує

Це колишній куратор програми з протидії домашньому насильству "Поліна" та колишній інспектор сектору ювенальної превенції Таїрівського відділення поліції Київського відділу поліції Одеси Михайло Положенцев.

За інформацією порталу Detective.Info, чоловіку зараз 29 років, він здобув освіти психолога у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені Ушинського та поліцейського криміналіста в Одеському державному університеті внутрішніх справ.

Після цього Положенцев 12 років служив в органах внутрішніх справ Одеси, а звільнився звідти у квітні 2020 року у званні капітана (коли слідство у справі про зґвалтування вже тривало). Певний час шукав нову роботу та перебував за кордоном – у Молдові.

Тим часом родина постраждалої остерігалася, що справу "злиють". Однак зрештою експертиза встановила, що біологічний матеріал зі спідньої білизни жертви містить ДНК Михайла Положенцева.

Щойно підозрюваний повернувся до України з Молдови, його затримали й оголосили йому про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої (мовиться про "статевий акт у вигляді орального сексу").



Михайло Положенцев – коп, підозрюваний у зґвалтуванні / Фото з резюме на work.ua

У червні, нагадаємо У Львові зґвалтували хлопчика: у злочині підозрюють сина бізнесменів

Останній новини про поліцейського Миколу Кузіва, якого затримали за побиття та зґвалтування жінки у Кагарлику – за цим посиланням.