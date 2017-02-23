7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною

Готуйте свої наплічники та з приходом перших днів весни визначайте маршрут у квітучі місця України. Сайт "24" пропонує вам 7 туристичних маршрутів, які вам неодмінно потрібно відвідати.

1. Крокуси (шафран Гейфеля) розквітають першими на схилах Українських Карпат. Їхня найбільша плодючість розташована в селі Колочаві Міжгірського району Закарпатської області, недалеко від озера Синевир. Ці квіти відносять до червонокнижних і зривати їх заборонено. Як говорять, ця територія – одна з найголовніших екологічно чистих місць в Україні.

Коли їхати: квітнуть ці дивовижні рослини від березня до середини квітня протягом 20-25 днів.

2. Ічнянський національний парк особливо красивий весною. Парк розташований недалеко від міста Ічня в Чернігівській області. На території парку є багато балок і річкових долин, що утворилися завдяки річці Удай та її притоці Іченька. Весною тут росте неймовірно багато пролісків та підсніжників, що теж знаходяться під охороною Червоної книги України.

Коли їхати: цвітуть квіти в березні-квітні, але якщо надворі тепла погода, то їх можна зустріти і в лютому.

3. Долина нарцисів знаходиться в 4 км від закарпатського міста Хуст. Урочище Кіреші – саме тут розлягається заповідна територія між річками Тиса і Хустець. Долина нарцисів також входить до одного з біосферних резервів ЮНЕСКО. А самі нарциси теж відносять до червонокнижного виду рослин.

Коли їхати: нарциси розцвітають наприкінці квітня і милують око до середини травня.Саме в цей час нарциси буяють у всій своїй красі.

Читайте також: Куди варто поїхати цієї весни: ТОП-3 бюджетні ідеї

4. Кіровоградський Дендропарк – це велика паркова зона, яка охоплює близько 45 гектарів території міста Кіровоград та щороку збільшує кількість садженців-тюльпанів. Завезені з Голландії цибулини тюльпанів щовесни проростають на кіровоградській землі та всією силою майорять на вулицях міста. Окрім квітів, в Дендропарку є багато розважальних закладів та атракціонів. Саме тому, мешканці міста називають цей куточок "Українським Діснейлендом".

Коли їхати: як і всі тюльпани в Україні, квіти починають цвітіння за теплої пори ближче до кінця квітня та завершуються теж до середини травня.

5. Цвітіння трав в біосферному заповіднику "Асканія-Нова" теж дивовижне природнє явище. Тут можна зустріти не лише унікальних тварин, а й цвітіння ковили, яка покриває весь заповідник сріблястим серпанком. Також можна насолодитися цвітінням катальпи, бузкової алеї. Це той випадок, коли варто побачити заповідник не лише через ціннісну фауну, а й флору.

Коли їхати: сріблясте цвітіння можна побачити з середини квітня і аж до червня місяця.

6. Цвітіння сакур – неймовірне весняне видовище, яке щорічно відбувається в м. Ужгород під назвою "Сакура-фест". Ще на початку ХХ століття японські вишні завезли в місто з Відня, а сьогодні – вона досі буяє у всій красі. Майже одночасно з сакурами зацвітають в місті рожеві, білі і фіолетові магнолії та розпускаються квіти японської айви . Найбільше квітучих дерев розміщено на Алеї Сакур, що простягнулася вздовж берега Ужа на Православній та Київській набережних. Її вважають найдовшою в Європі.

Коли їхати: цвітіння сакури триває близько двох тижнів і припадає приблизно на кінець квітня-початок травня, залежно від погодних умов.

7. Бузковий Гай знаходиться на південній околиці смт. Диканьки Полтавської області. Саджанці для квітучої ботанічної пам'ятки природи звозили з усієї Європи. Хоч ця місцина не користується великою популярністю серед туристів України, але це теж можна вважати хорошим приводом для відвідин відомого містечка з оспіваної Гоголем книги.

Коли їхати: бузок зацвітає в середені травня і залежно від виду рослини та погодніх умов може цвісти аж до липня.

Читайте також: Шість речей, які треба зробити до весни