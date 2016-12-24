Американські вчені розповіли, як виглядатимуть люди через 100 років

Вчений Гарвардського університету США Хуан Енрікес заявив, що людство не зможе дожити до наступного етапу еволюції. Проте наука допоможе людям "відкорегувати" свій фізіологічний стан та зовнішність.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Генетична модифікація дала людству потенціал стати сильнішим і більш стійким до хвороб. Подібні штучні зміни несуть в собі можливість створення нового класу – "суперлюдини".

На думку науковця, штучне вдосконалення генів, клітин і органів буде необхідним, щоб вижити на Землі або іншій планеті. Енрікес припустив, що в майбутньому людські клітини зможуть відновити себе від радіації, боротися зі смертельними вірусами, такими як ВІЛ. Також він вважає, що люди отримають генетично вдосконалені органи, які допоможуть їм покращити зір і слух, а нейронні клітини зможуть швидше проводити реакцію.

За словами вченого, люди зможуть досягти ідеального генетичного здоров'я шляхом вирізання генетичних захворювань, таких як муковісцидоз і хвороба Гантінгтона, з генома. Але такий процес повинен відбуватися до народження за використання технологій редагування генів.

Також люди зможуть “запрограмувати” своїх дітей на будь-яку зовнішність.

В дослідженні канадських вчених зазначається, що середньостатистичний працюючий чоловік матиме більший мозок, червоні через постійну роботу очі, буде відмінно знати різні мови. Але поплатиться за це зменшення розміру статевого органу. Жінки ж матимуть дітей у старшому віці.

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