Бомба, що цокає. Німецька газета пише про катастрофічну проблему серед українських бійців

Попри оголошені "режими припинення вогню", війна на Донбасі триває. Із фронту регулярно повертаються українські бійці, які мають психологічні травми.

Про серйозну проблему, яка зараз тільки наростає, пише німецьке видання Frankfurter Rundschau.

"Багато учасників бойових дій, що повертаються з війни, страждають посттравматичним стресовим розладом (ПТСР). За даними Наукового центру гуманітарних проблем при Збройних силах України, близько 80% ветеранів страждають ПТСР. Проте, держава не може вирішити цю проблему", – пише газета.

Журналісти наголошують, що необхідність надання психологічної допомоги ветеранам АТО детально описується в різних урядових документах. Однак, поки ця допомога дійде до бійця, проходить по кілька місяців. Часом, це занадто довгий термін.

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Видання називає цю проблему "бомбою, яка цокає", цитуючи українських психологів.

Нагадаємо, останнім часом у ЗМІ з’являється все більше інформації про самогубства бійців у різних регіонах України. Так, тільки 17 січня стало відомо про самогубство бійця на Буковині. Ще один військовий вкоротив собі віку у Кропивницькому.