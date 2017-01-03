Чоловік наклав на себе руки на Майдані, – ЗМІ

Удень 2 січня в Києві на Майдані Незалежності 54-річний чоловік покінчив життя самогубством.

Про це повідомляє ресурс "Обозреватель" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Зазначається, що загиблим виявився житель Одеси.

За інформацією видання, чоловік зістрибнув з оглядового мосту, що поблизу ТЦ "Глобус".

У результаті він загинув на місці та медики, що прибули, констатували смерть.

Наразі обставини трагедії встановлюються, попередня причина – суїцид.

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