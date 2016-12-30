Головні наукові та технічні відкриття 2016 року за версією Popular Science

Незважаючи на нелегкий у політичному аспекті рік, у царині науки все ж вдалося здійснити багато глобальних проривів, які здебільшого стосувалися медицини.

Американське видання Popular Science склало свій рейтинг подій, які зробили цей світ кращим.

1. Панди більше не під загрозою

У вересні Міжнародний союз охорони природи змінив статус ведмедів-панд із "під загрозою" (endangered) на "у вразливому становищі" (vulnerable). І панди не єдині. Популяції метеликів-монархів знову стабілізувалися.



Фото flickr.com

2. Бездоганна посадка SpaceX

У квітні SpaceX посадила свою ракету на платформу в океані. Ця подія увійшла в історію. Приземлення на плавучій платформі спростить компанії відновлення і повторне використання ракетних двигунів, що зможе знизити ціни на польоти в космос на 30%.



Фото SpaceX

3. Віртуальна реальність для кожного

Зазвичай експерименти з віртуальною реальністю вимагають потужних комп'ютерів, а шолом від компанії Sony працює за допомогою PlayStation 4. Popular Science вважає, що завдяки простому процесу установки, легкості у використанні і відносної доступності саме цей шолом віртуальної реальності підкорить Америку.



Фото AFP 2016, Robyn Beck

4. Виявлення гравітаційних хвиль

Лазерна інтерферометрична гравітаційно-хвильова обсерваторія (LIGO) виявила гравітаційні хвилі, які утворилися від пари чорних дір, які зіштовхнулися 1,3 мільярда років тому. Дослідникам уперше вдалося вловити ці брижі простору-часу, і це відкриє зовсім новий спосіб вивчення космосу.



Засновники LIGO Кіп Торн і Райнер Вайсс на презентації свого відкриття, фото AFP 2016, Saul Loeb

5. Героїчний суддя кидає виклик нафтовій промисловості і дозволяє дітям подавати в суд на уряд за зміну клімату

У світі стає тепліше, і наступне покоління зіткнеться з проблемою льодовиків, що тануть, сільськогосподарських земель, що висохають, з лісовими пожежами і сильними бурями. Але завдяки судді з Орегона на ім'я Енн Айкен (Ann Aiken), група із 21 осіб виграла право подавати в суд на уряд за невдачі в регулюванні зміни клімату. Стратегія спрацювала в минулому році у Нідерландах, коли суд постановив, що уряд "повинен забезпечити, аби обсяг викидів у країні в 2020 році був мінімум на 20% нижче, ніж у 1990 році".



Фото Scientific Visualization Studio/Goddard Space Flight Center

6. Вірус, який перемагає рак

Наприкінці 2015 роки з'явився IMLYGIC, він став першим вірусним препаратом, який лікує рак, схваленим FDA (Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів). Ліки будуть використовувати для лікування меланоми. Модифікований вірус герпесу поміщатимуть в пухлину, де він повинен викликати протидію імунній системі раку.



Фото AP Photo, Carlos Giusti

7. У Сонячній системі може бути дев'ята планета

Вчені знайшли докази на того, що величезна планета розміром з Нептун може перебувати на кордоні нашої Сонячної системи, у 10-20 разів далі Плутона. Хоча її існування все ще залишається під питанням, свідчень того, що планета дійсно є, стає більше. Якщо це дійсно так, наша Сонячна система знову виявиться дев'ятипланетною.



Фото NASA/JPL-Caltech

8. Шифрування WhatsApp і безпека повідомлень

У квітні WhatsApp запустила міжабонентське шифрування для голосових викликів і повідомлень, завдяки якому АНБ стало набагато складніше відстежувати розмови громадян.



Фото AFP 2016, Stan Honda

9. Нові заповідники

Президент Америки Барак Обама посприяв облаштуванню морських заповідників в Антарктиді і Атлантичному океані.



Фото flickr.com, Christopher Michel

10. Вакцина проти денге

Щорічно 400 мільйонів людей заражаються денге. Хвороба, яку переносять комарі, викликає лихоманку, страшні головні болі, блювоту та іноді може призвести до смерті. У цьому році Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала першу вакцину для профілактики денге, а громадянам Бразилії і Філіппін почали робити щеплення.



Личинки комарів виду Aedes aegypti, що передають інфекцію від хворої людини, фото AP Photo, Andre Penner

11. Сусідка, на якій потенційно може бути життя

Навколо зірки, яка знаходиться найближче до нашого Сонця і яка є придатною для життя, обертається скеляста планета, її розмір приблизно дорівнює розміру Землі. "Проксима b – найближча до Землі екзопланета, і, хоча ми не знаємо напевно, чи дійсно це Земля 2.0 (є ймовірність, що це не так), приємно уявити, як одного разу ми полетимо на ту, іншу планету", – пишуть журналісти Popular Science.



Фото ESO/M. Kornmesser

12. Навколосвітній політ на сонячній енергії

Пілоти Бертран Піккар (Bertrand Piccard) і Андре Боршберг (André Borschberg) посадили Solar Impulse 2 в Абу-Дабі, Це знаменувало завершення навколосвітньої подорожі на сонячній енергії довжиною у 26 тисяч миль (близько 42 тисяч кілометрів). Команда сподівається, що їхня подорож надихне авіаконструкторів на створення більш безпечних для навколишнього середовища літаків.



Фото AP Photo, Noah Berger, File

13. Озонова діра "заживає"

Гігантська дірка в озоновому шарі, що захищає Землю від ультрафіолетового випромінювання, із 2000 року зменшилася на 1,5 мільйона квадратних миль (4 мільйони квадратних кілометрів). Тоді її розмір був найбільшим. Це сталося через скорочення викидів хлорфторвуглеців і мінливі погодні фактори.



Фото NASA

14. Альтернативний антибіотик із молока тасманійского диявола

Виявилося, диявол може приносити користь. Бактерії стають все більш стійкими до створених людиною антибіотиків. Тому виявлені в молоці тасманійських дияволів антимікробні пептиди можуть стати новою зброєю проти спричинених бактеріями захворювань.



Фото flickr.com, Mark Scott Johnson

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