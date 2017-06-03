Літо-2017: де відпочиватимуть українці

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Сезон відпусток офіційно відкрито. Українці традиційно надають перевагу саме літньому відпочинку.
Як розповіли турагенти, цього року відпочинок за кордоном подорожчав в середньому на 10-15%. Проте українці не злякалися. Будувати плани на літо почали ще у лютому.
Традиційно найпопулярнішими курортами стали Туреччина та Єгипет. Тиждень для родини у хорошому готелі там обійдеться від тисячі доларів. Зекономити можна, придбавши гарячий тур.
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Із наближенням безвізового режиму серед українців стала популярною Європа. У літньому топі – Італія, Іспанія, Португалія, Болгарія та Хорватія. Проте відпускати українців без віз турагенства побоюються.
Рідними просторами українці теж подорожують охоче. Адже відпочити родиною тут виходить вдвічі, а то втричі дешевше, ніж у популярних Туреччині та Єгипті. Але не всюди. Все залежить від умов та місця. Найдорожча в розпал сезону Одеса.
Найпопулярніші серед відпочивальників південні регіони, Закарпаття та Львів. За даними Центру розвитку туризму України, пристойні готелі біля моря на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині вже заброньовані на 80%.
На думку експертів, популярний до окупації Крим цього року більшість українців теж проігнорують. Одразу після анексії мільйон наших співвітчизників провели відпустку на півострові. Торік їх було ушестеро менше.
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