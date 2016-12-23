Перемоги 2016 року: система закупівель ProZorro – одна з небагатьох вдалих реформ

Якихось три роки тому у досить великій країні один громадянин дуже хотів свободи і незалежності. І до всього він був незадоволений методами керування країною Президента тих часів. Тоді процвітала корупція та кримінал, а звичайних жителів країни ні у що не ставили. Тому цей відважний чоловік вийшов на Майдан, щоб відстояти свою точку зору.

Там він зустрівся ще з сотнями таких самих хоробрих і свідомих громадян. Вони стояли 4 місяці, і вистояли. А у перервах між боротьбою із кримінальною владою і намаганнями змінити свою країну на краще, у цих відчайдух народився план… План того, як суттєво зменшити кількість хабарів у своїй країні.

Не важко здогадатись, що історія про Україну. А цей план перетворився у реальні дії і отримав промовисту назву – ProZorro. Зараз, через три роки після першої появи ідеї, це вже повноцінний інструмент боротьби із корупцією, який вважають одною із найбільш вдалих реформ.

ProZorro – системна реформа тендерного процесу в електронних публічних та державних закупівлях в Україні. Сама система та авторські права на систему ProZorro "передані народу України (державі)" згідно з меморандумом.

Система даного інструменту працює на базі комерційних онлайн-майданчиків, за допомогою яких можна зареєструватись і підключитись користувачам та органзіторам. На сьогоднішній день працює 10 таких майданчиків.

Над цією програмою в різний період часу працювало до 300 волонтерів. Зараз серед керівників-кураторів можна назвати такі відомі прізвища, як Максим Нефьодов (заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України), Олександр Стародубцев (керівник відділу департаменту держзакупівель), Кристина Гуцалова (проектний менеджер реформи держзакупівель при Національній раді реформ) та інші.

Головний слоган реформи: "Всі бачать все"

Чому саме такий? Все просто: коли тендер закінчився, в електронній системі можна побачити інформацію стосовно поданих пропозицій кожного учасника, рішень тендерної комісії, кваліфікаційні документи, тощо.

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Реформа ProZorro за короткий час свого існування вже була оцінена у світі. Вона отримала міжнародну премію у сфері публічних закупівель Public Sector Procurement Award за створення і впровадження електронної системи з унікальною архітектурою.

Окрім цього вона також отримала премію Open Government Awards (відзначає громадські ініціативи, які використовують урядові дані для досягнення соціально важливих цілей).

Успіх системи ProZorro доводить, що Україна може запропонувати світові справді інноваційні ІТ-рішення. Наш досвід реалізації реформи публічних закупівель, який базується на одній з найкращих систем e-procurement в світі, став взірцем для інших. Сьогодні ми вже готові розповсюджувати цей позитивний досвід як на інші державні сфери, так і на інші країни, – пояснив перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.

Загалом у пілотному режимі реформа працює вже трохи більше півтора року. І тільки у третьому кварталі 2016 року завдяки ProZorro вдалося заощадити 3 мільярди гривень.

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