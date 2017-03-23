Військові склади у Балаклії могли підпалити, – експерт

Після вибуху на військових складах у місті Балаклія головне питання – чи зроблять кадрові перестановки у всіх силових структурах, які відповідають за режим антитерористичної операції? Чи знову шукатимуть "стрілочника", на якого перекладуть всі помилки?

Таку думку сайту "24" висловив військовий експерт Дмитро Снєгірьов.

Він нагадує: аналогічний випадок стався в 2015 році у місті Сватово Луганської області. І жодних висновків не було зроблено, а військові склади – це ж режимні об’єкти.

Глава антитерористичного центру Віталій Маліков мав би скласти повноваження і нести персональну відповідальність за здійснення теракту в Балаклії. Правоохоронні органи повинні дати чітку відповідь: що це за режим АТО, якщо він не діє? – наголошує експерт.

Як зазначає Снєгірьов, якщо розглядати версію диверсії, яку здійснила ДРГ бойовиків, то цікаво, яким чином було провезено вибухівку через блокпости, а потім відбулося її транспортування до місця підриву?

"Виникає питання до Служби безпеки України щодо здійснення режиму Антитерористичної операції. І до правоохоронних органів, які здійснюють режим перепустки в зону АТО", – зауважує Снєгірьов.

Військовий експерт не виключає, що це підпал, який могли влаштувати, щоб приховати інформацію про можливе розкрадання боєприпасів. За його словами, про схожу версію говорили після вибухів у Сватово.

Тоді є питання: куди тоді йшли ці боєприпаси? Чи не на протилежну сторону бойовикам? Правоохоронні органи повинні дати відповідь: чи були факти масового розкрадання? Тому що, якби там було стільки боєприпасів, як по документах – 138 тисяч тонн, то вибух був сильнішим, і без людських жертв не обійшлося б, – зауважує Снєгірьов.

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