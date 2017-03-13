Стало відомо, наскільки небезпечною була вода у харківському аквапарку

Фахівці з’ясували, що в аквапарку Харкова, де сталось масове отруєння дітей, рівень хлору у воді в рази перевищував допустиму норму.

Про це йдеться у звіті Харківського обласного лабораторного центру МОЗ.

В ніч після інциденту спеціалісти провели відбір води з басейнів аквапарку та внутрішніх мереж господарсько-питного водопостачання.

За результатами досліджень вміст зв’язаного хлору в басейнах перевищував нормативний у 1,5-24 рази.

Нагадаємо, 11 березня стало відомо, що у харківському аквапарку "Джунглі" випарами хлору отруїлись 9 осіб, 8 з яких – діти. Шістьох з них довелось госпіталізувати.

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