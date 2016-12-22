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Телеканал новин 24 Теракт у Берліні: оприлюднено перші імена жертв
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Теракт у Берліні: оприлюднено перші імена жертв

12:50, сьогодні 558 Читать новость на русском
Ушанування жертв теракту у Берліні
Ушанування жертв теракту у Берліні / Getty Images

У мережі почали з'являтися перші імена людей, що загинули внаслідок наїзду вантажівки під час ярмарку у столиці Німеччини – Берліні.

Наразі слідство ідентифікували лише двох загиблих – польського водія вантажівки Лукаша Урбана та ізраїльську туристку Далію Елякім, передає BBC.

Щоправда, серед ймовірних жертв може опинитися ще італійка Фабріція Ді Лоренцо та німкеня, ім’я якої не називається. Загалом внаслідок теракту могли загинути п'ять громадян Німеччини.

Лукаш Урбан

Урбан, Польща, теракт, Берлін

37-річного польського водія вантажівки знайшли мертвим на пасажирському сидінні вантажівки. У нього були як вогнепальні, так і ножові рани.

За інформацією слідства, є вірогідність того, що він боровся з нападником перед тим, як вантажівка здійснила наїзд.

Крім того, один із місцевих посадовців стверджує, що відповідно до результатів експертизи Урбана застрелили лише після того, як вантажівка здійснила наїзд на натовп.

"Його обличчя напухло та було все у крові. Зрозуміло, що він боровся за власне життя", – розповів після огляду фото Урбана Аріель Журавські, власник транспортної компанії, в якій той працював.

Далія Елякім

Тіло 60-річної ізраїльської туристки Далії Елякім ідентифікували увечері 21 грудня. Зазначається, що її чоловік також серйозно постраждав і наразі перебуває у лікарні, де з ним працюють хірурги.

Містер і Місіс Елякім приїхали з передмістя Тель-Авіва. У момент трагедії обоє перебували на ярмарку.

Фабріція Ді Лоренцо

Ді Лоренцо, Італія, Німеччина, теракт

31-річна італійка певний час мешкала у Берліні, де працювала у транспортній компанії. Є підозра, що вона загинула, оскільки її телефон і картку на метро знайшли серед речей на ярмарку.

Крім того, від неї досі не було жодної згадки. Відтак, родина чекає на підтвердження, але водночас втратила будь яку надію, що вона вижила.

Мати та брат Фабриції приїхали до Берліна, щоб її ідентифікувати.

Читайте також: На ярмарку у Берліні могли загинути двоє українців, – Клімкін

Нагадаємо, увечері 19 грудня вантажівка протаранила різдвяний ярмарок у Берліні. Внаслідок теракту 12 людей загинули, 49 зазнали поранень.

Спершу поліція затримала підозрюваного пакистанця, проте за відсутності доказів, його відпустили.

Відповідальність за теракт у Берліні взяли на себе терористи ІДІЛ.

Крім того, німецькі правоохорнці оголосили винагороду в 100 тисяч євро за інформацію про берлінського терориста.

Теги: Розслідування Теракт у Берліні Жертви Польща Ізраїль
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