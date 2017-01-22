У штабі АТО оприлюднили погані новини з фронту

22 січня у зоні АТО поранення отримали четверо військових.

Про це повідомили у прес-центрі АТО.

Окрім того, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстріляли Лебединське, Новоолександрівку, Новозванівку, Мар’їнку, Чермалик, Широкине та Водяне. По Мар’їнці, Новотроїцькому та Красногорівці вогонь вели снайпери.

Також з 120 міліметрових мінометів обстріляли Піски. По Новгородському, Авдіївці та Зайцевому стріляли з гранатометів та стрілецької зброї.

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