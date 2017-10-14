Військові провели видовищні навчання на Житомирщині

У Житомирській області на військовому полігоні відбулись показові навчання Збройних Сил України. Захід відвідав Президент Петро Порошенко.

Про це повідомила прес-служба Президента України.

У тактичних військових навчаннях взяли участь підрозділи високомобільних десантних військ, військово-морської піхоти та військово-повітряних сил, механізовані підрозділи. Представники ЗСУ відпрацювали бойову стрільбу зведених тактичних груп.

Відпрацьовувалися завдання "Ведення оборонного бою. Перехід в наступ та захоплення вигідного рубежу" із використанням, в тому числі, безпілотних літальних апаратів, гідрокоптера, артилерії, зенітно-ракетних комплексів, винищувачів Су-27,

– йдеться у повідомленні.

Президент привітав військових з Днем захисника України та передав на озброєння понад 200 одиниць бронетехніки.

Нагадаємо, що Україна відзначає День захисника Вітчизни. Вранці у центрі столиці вихованці Київського військового ліцею імені Івана Богуна присягли на вірність народу України. Також урочисту посвяту пройшли курсанти Львівського державного ліцею імені Героїв Крут.