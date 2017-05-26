Як працюватиме закон про мови на ТБ: пояснення юриста

Частка державної мови на українських телеканалах тепер має збільшитися, а за невиконання цих вимог телекомпанії каратимуть.

Про це розповів юрист і керівник практики медіа-права Юрій Крайняк, який якраз і розробив аконопроект № 5313 "Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації", передає Еспресо.TV.

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За його словами, загалом документ встановлює такі квоти на українську мову в телеефірі:

– тижневий обсяг мовлення телерадіоорганізацій загальнонаціональної та регіональної категорій передачі або фільми, виконані державною мовою, мають становити не менше 75 відсотків загальної тривалості у кожному проміжку часу між 07.00 та 18.00 і між 18.00 та 22.00;



– тижневий обсяг мовлення державною мовою для телерадіоорганізацій місцевої категорії має становити не менше 60 відсотків загальної тривалості у кожному проміжку часу між 07.00 та 18.00 і між 18.00 та 22.00;



– тижневий обсяг мовлення державною мовою для телерадіоорганізацій, які здійснюють мовлення мовами корінних народів України, незалежно від категорії мовлення забезпечують сумарний тижневий обсяг телемовлення державною мовою та мовами корінних народів України обсягом не менше 75 відсотків, при цьому не менше 30 відсотків – державною мовою.

Також юрист додав, що в документі визначено норми, які регулюють необхідність додавати субтитри українською мовою до фільмів або передач, трансляція яких допускається недержавною мовою, та озвучування або дублювання українською мовою фільмів, які було створено на території республік колишнього СРСР не російською та не українською мовою та надалі дубльовані російською мовою.

Крім того, Крайняк оприлюднив вимоги для передач та передач у прямому ефірі:

– передача вважається виконаною державною мовою, якщо виступи ведучих, осіб, що беруть участь у передачі, виконано, дубльовано, озвучено українською мовою;



– передача, що транслюється в прямому ефірі, вважається виконаною державною мовою, якщо виступи ведучих передачі виконано українською мовою.

Додамо, що за невиконання вищезазначених вимог телеканали змушені будуть сплатити штраф у розмірі 5 відсотків від загальної суми ліцензійного збору ліцензії.

Нагадаємо, 23 травня Верховна Рада остаточно ухвалила закон про україномовні квоти на телебаченні в Україні. За проголосувало 269 депутатів – представники майже всіх фракцій та груп парламенту, окрім "Опозиційного блоку".



За словами президента Петра Порошенка, цей закон гарантує права не лише україномовних людей.